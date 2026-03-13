Se abre la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Por el Súper Rugby Américas, Pampas visitará a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán, mientras que en Montevideo, Peñarol se cruzará con Cobras de Brasil

Capibaras XV jugará el sábado en Asunción, y Pampas, lo hará este viernes en Tucumán por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas.

Se viene la cuarta fecha del Súper Rugby Américas. Mientras Pampas y Tarucas ya tienen confirmados sus alineaciones para jugar este viernes en la provincia de Tucumán, en la franquicia litoraleña Capibaras todo es misterio. El head coach Nicolás Galatro no brinda ni el plantel que viajo a Asunción y mucho menos la probable alineación que jugará con Yacaré XV en Paraguay. En el caso de Peñarol, que recibe a Cobras ya determinó su formación titular y se sabe que el medio scrum titular será el santafesino Alejandro Molinas.

Una nueva fecha del interesante y exigente Súper Rugby Américas se avecina. En la presente jornada de viernes 13 de marzo, desde las 21, Pampas visitará Tucumán para enfrentar a Tarucas, puntero y único invicto del certamen. La franquicia de Buenos Aires buscará ratificar lo hecho en el CASI el último fin de semana, cuando venció 25-20 a Capibaras XV. En la otra vereda, el local cosechó tres triunfos en tres presentaciones y viene de vencer 29-26 a Dogos XV. El referee del encuentro será Pablo Deluca, mientras que Nicolás Cotic y Agustín Altabe serán sus asistentes. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

Juan Manuel Leguizamón designó los 23 jugadores que representarán a Pampas en Tucumán Lawn Tennis. El equipo bonaerense realizará tres cambios en relación con el equipo que presentó ante Capibaras XV la semana pasada. En lo que respecta a los forwards, Faustino Santarelli volverá al quince inicial, en lugar de Augusto Cabano Wall. En cuanto a los backs, Juan Cruz Corso ingresará por Felipe Ledesma y así debutará con la camiseta de Pampas. Además, Estanislao Renthel oficiará de fullback tras la salida de Tobías Wade.

En lo que respecta al historial entre ambas franquicias, hay que recordar que disputaron dos encuentros en lo que fue la edición 2025 del torneo continental y fueron dos alegrías para Pampas, ya que lo venció 15-14 en Tucumán y 39-22 en el CASI.

Pampas alistará a: 1. Matías Medrano, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga, 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Juan Pedro Bernasconi, 9. Lucas Marguery (capitán), 10. Bautista Farisé, 11. Santiago Cordero, 12. Juan Cruz Corso, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Estanislao Renthel.

Tarucas de Tucumán a: 1. Benjamín Garrido, 2. Juan M. Vivas, 3. Rodrigo Navarro, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo Tomás Dande, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Ignacio Cerruti, 11. Tomás Elizalde, 12. Bautista Estofán, 13. Matías Orlando, 14. Mateo Pasquini, 15. Nicolás Macome.

En el caso de Peñarol, que juega a las 19 frente a Cobras en Montevideo, formará con: 1. Francisco Suárez, 2. Sebastián Pérez, 3. Agustín Iglesias, 4. Felipe Aliaga (C), 5. Manuel Rosmarino, 6. Manuel Ardao, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Diana, 9. Alejandro Molinas, 10. Justo Ferrario, 11. Juan Manuel Alonso, 12. Joaquín Suárez, 13. Alfonso Perillo, 14. Tomás Baca Castex, 15. Santiago Marolda.