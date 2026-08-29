Se completa el segundo capítulo del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Juventud Unida de Candioti y Unión de Santa Fe ganaron sus respectivos compromisos ante Ciclón Norte de Cayastá y La Salle Jobson por la segunda fecha del Clausura liguista. La Juve es líder de la Zona A, y el Tate de la B.

Se disputaron dos encuentros de la fecha 2 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina. La acción produjo la victoria de Unión ante La Salle Jobson en el predio Nery Pumpido, y el triunfo sobre el epílogo de Juventud Unida de Candioti ante el exigente Ciclón Norte de Cayastá.

Vale recordar que todo comenzó el miércoles con la disputa de cuatro cotejos que involucra a elencos que disputarán el Torneo Regional Amateur. En la presente jornada de sábado se completará la programación con la disputa de cinco cotejos, donde se destaca la visita de La Perla a El Quillá, y el cruce entre Universidad con Nobleza de Recreo en la Colonia San José.

Dos adelantos en el certamen Lautaro Fagioli

En la jornada del viernes se disputaron dos cotejos adelantados, uno en el predio Nery Pumpido, y el otro en el estadio Rodolfo Candioti, en el extremo norte del departamento La Capital. En la cancha principal Pedro Pasculi, Unión de Santa Fe derrotó a La Salle Jobson por 2 a 0 bajo el arbitraje de Joaquín Urbani. Los goles para el Tatengue fueron convertidos por Simón Bigot y el ingresado Thiago Fernández. En la tercera fecha, Unión visitará a Ciclón Racing, mientras que el Colegial será anfitrión de Ciclón Norte de Cayastá.

En el kilómetro 495,5 de la ruta nacional 11, en el estadio Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti consiguió un gran triunfo frente a un muy buen equipo de Ciclón Norte de Cayastá por 3 a 2 bajo el referato de Carlos Céspedes. La victoria de los dirigidos por Mario Pertitti se dió en la última jugada del complemento. Los goles fueron marcados por Hernán Del Sastre, Lionel Flores y Santiago Sánchez, mientras que para los del departamento Garay lo hizo el debutante Germán Ponce y el artilleto Silvestre Escobedo. En la próxima fecha el cuadro de Candioti visitará a Ateneo Inmaculada en la autopista, mientras que Ciclón Norte jugará frente a La Salle Jobson en condición de visitante.

Recordemos que el segundo capítulo del certamen liguista se había puesto en marcha el pasado miércoles. En el predio Nery Pumpido, Sanjustino derrotó a la Academia Cabrera por 3 a 0, y en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé y Colón de San Justo igualaron 2 a 2. En Recreo Sur, Gimnasia y Esgrima de Ciudadela superó por 3 a 1 a Ciclón Racing, y Cosmos goleó a Sportivo Guadalupe por 4 a 1 en el predio liguista ubicado en el límite comunal con Monte Vera.

Se completa la segunda fecha del Clausura de la Liga Santafesina

En la presente jornada de sábado 29, en el nuevo horario de las 16, se disputarán los siguientes cotejos: Colón con Ateneo Inmaculada (Rubén Fernández), Universidad del Litoral con Deportivo Nobleza (Matías Pereyra), Newell´s con Las Flores II (Ignacio Castellano), Náutico El Quillá con La Perla del Oeste en Independiente de Santo Tomé (Lucas Muga), y Nacional con Deportivo Santa Rosa (Nicolás Mottier).

-Posiciones:

-Zona A: Juventud Unida 6; Cosmos y Colón de San Justo 4; Universidad 3; Independiente 2, Ateneo Inmaculada y Nobleza de Recreo 1; Las Flores II, Newell´s, Colón y Sportivo Guadalupe 0.

-Zona B: Unión y Sanjustino 6; Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima, La Perla del Oeste y La Salle Jobson 3; El Quillá y Ciclón Racing 1; Nacional, Ciclón Norte y Academia Cabrera 0.

Síntesis: Juventud Unida 3- Ciclón Norte 2

Juventud Unida: Dylan Galván; Hernán Del Sastre, Mateo Mena, Sharo Yenerich, Exequiel Aquino, Benjamín Vanderberbergt, Federico Farherr, Lucas Bonadeo, Lionel Flores, Santiago Sánchez y Francisco Leones. DT: Martino Petitti.

Ciclón Norte: Federico Acosta, Matías Vázquez, Franco Gabutti, Máximo Carazan, Joaquín Albarracín, Mauricio Roberto, Silvestre Escobedo, Jorge Stefano, Juan Vázquez, Gerónimo Vera y Germán Ponce. DT: Cristian Vera.

Goles: Pt: 12´ Germán Ponce (CN), 14´ Hernán Del Sastre (JU), 21´ Silvestre Escobedo (CN); St: 12´ Lionel Flores (JU), 45´ Santiago Sánchez (JU).

Cambios: Santiago Mena x Aquino, Eros Méndez x Flores, Xavier Arce x Mena, Alesandro Cazón x Farherr (JU); Ismael Benítez x Escobedo, Oscar Dejón x Stefano, Yair Loseco x Vázquez, Diego Moreyra x Ponce, Enzo Chelini x Vera (CN).

Amonestados: Sharo Yenerich, Hernán Del Sastre, Lucas Bonadeo, Francisco Leones (JU); Máximo Carazan, Franco Gabutti, Matías Vázquez, Xavier Arce (CN).

Expulsado: Santiago Mena (JU).