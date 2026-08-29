Juegos Suramericanos 2026: quedó inaugurado oficialmente el estadio multipropósito Invencible Santa Fe

El nuevo estadio multipropósito quedó inaugurado este sábado por la mañana. Será sede de las competencias de handball de Santa Fe 2026, y durante la jornada se realizó un "test event" para poner a prueba sus instalaciones.

Este sábado 29 de agosto, desde las 9, quedó oficialmente inaugurado el Invencible Santa Fe, el nuevo estadio multipropósito construido en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) , en la zona sur de la ciudad de Santa Fe.

Como parte de la jornada se realizó un test event con equipos de handball, que permitió probar el funcionamiento de las instalaciones antes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En esta oportunidad, se disputará una fecha de la Copa Santa Fe de Handball.

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El Invencible Santa Fe

El estadio será el escenario de todos los partidos de handball femenino y masculino durante los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países.

El nuevo estadio tiene capacidad para 3.472 espectadores, con 3.332 ubicaciones en tribunas y 140 en palcos. Cuenta además con espacios destinados a la prensa y sectores especialmente preparados para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

La obra fue proyectada no solo para las competencias de Santa Fe 2026, sino como parte del legado que los Juegos dejarán en la provincia. Por su carácter multipropósito, una vez finalizado el evento podrá recibir distintas disciplinas deportivas y actividades recreativas, culturales y educativas.

Autoridades presentes

La jornada reunió a autoridades, deportistas y representantes del deporte santafesino. Además, incluyó una prueba deportiva de handball en el marco de la Copa Santa Fe, que permitió poner en funcionamiento las instalaciones de cara a septiembre.

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro explicó el concepto elegido para identificar la nueva infraestructura deportiva: “Le quisimos poner a los estadios ‘Invencible’ porque representa nuestra historia y también nuestra identidad cultural. Los santafesinos somos así, invencibles por lo que representa el brigadier Estanislao López”, afirmó.

Pullaro destacó además la continuidad del proyecto entre distintas gestiones provinciales y municipales, y reconoció a quienes impulsaron originalmente la postulación. “Ser invencible también significa que aquí hay políticas de Estado, que no viene un gobierno y hace todo de nuevo o deja sin terminar lo que había empezado un gobierno anterior”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la decisión de avanzar con la organización del certamen y las obras pese a las dificultades que atravesaba el país. “Le ganamos al escepticismo. Decían que no se podía, que no íbamos a llegar en tiempo y forma, que no lo íbamos a poder organizar, y lo logramos”, señaló.

El mandatario vinculó finalmente esa apuesta con una política que concibe el deporte como una herramienta para generar oportunidades, especialmente entre niños y jóvenes: “Esta provincia avanza en los valores del deporte para construir una sociedad mejor, y eso lo estamos haciendo juntos”, concluyó. En el acto estuvieron presentes la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; la vocera de los Juegos, Virginia Coudannes; el exgobernador y actual diputado provincial, Omar Perotti, el senador por La Capital, Julio Garibaldi y el intendente Juan Pablo Poletti, entre otras autoridades locales y provinciales.

Un estadio para la ciudad y el deporte

El intendente Poletti, puso el foco en la importancia de disponer de un escenario de estas características: “Desde chico soñé con tener infraestructura y estadios para hacer deporte de primer nivel, y hoy tengo la suerte de inaugurarlo junto al gobernador en mi ciudad”, expresó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que la construcción comenzó en mayo de 2025 y destacó el trabajo de ingenieros, arquitectos y trabajadores santafesinos. También resaltó la transformación de la calle Raúl Tacca, donde se ejecutó un nuevo bulevar con ciclovía, veredas y doble sentido de circulación. “Esto crea un nuevo polo urbano. No es solo una obra pública, sino también un espacio de circulación social muy importante que va a tener Santa Fe”, afirmó.

El legado después de la competencia

En la misma línea, el senador por el departamento La Capital, planteó que el impacto de la obra se proyectará más allá de los Juegos. “Muchos jóvenes van a ver a deportistas de primer nivel de Sudamérica y los van a querer imitar. Esa es una buena invitación a hacer deporte, que es salud, convivencia, disciplina y educación”, señaló Garibaldi.

El Invencible cuenta con más de 3.400 localidades entre tribunas y palcos, espacios para prensa y transmisión, sectores diferenciados para deportistas y público, sala de conferencias y áreas destinadas a espectadores con movilidad reducida.

El estadio integra un polo deportivo que reúne la renovada pista de atletismo del CARD, las canchas de hockey de la Asociación Santafesina, clubes de rugby y el Instituto Superior de Educación Física.

Trabajo santafesino detrás de la obra

La construcción involucró también a empresas y trabajadores de distintos puntos de la provincia. Entre ellas estuvo Grupo Idea, de Reconquistas, que participó en la fabricación y el montaje de las carpinterías del estadio. Pablo Nicola, integrante de la empresa, destacó durante el acto: “Hoy tenemos carpinterías fabricadas por manos santafesinas, por hombres y mujeres del norte de nuestra provincia, y eso para nosotros tiene un valor enorme”.

Los primeros en salir a la cancha

Tras la inauguración, una jornada de la Copa Santa Fe de handball funcionó como prueba deportiva. Nahuel Torrielli, de Alianza Santo Tomé, destacó que se trata de “un estadio de primer nivel, no solo provincial y nacional, sino continental”.

Ana Goñé, de I. L. Peretz, compartió la expectativa de estrenarlo: “Tener este estadio acá es increíble para el crecimiento del deporte”.

Durante los Juegos Suramericanos, el Invencible recibirá todas las competencias de handball: la rama femenina, del 16 al 20 de septiembre, y la masculina, del 22 al 26. Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países.