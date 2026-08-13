Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Con el empate entre Sportivo Guadalupe y Newell´s se bajó el telón del Torneo Apertura de Primera A que tendrá un campeón tras la gran final entre La Perla del Oeste y Colón de San Justo

Newell´s igualó 1 a 1 con Sportivo Guadalupe en el cierre de la fecha 20 del Apertura Polaca Burtovoy.

Solamente quedará pendiente en el Torneo Apertura de Primera A la gran final entre La Perla del Oeste con Colón de San Justo que se medirán este viernes en el estadio 15 de abri l, ya que en la noche del miércoles se disputó el último encuentro pendiente que había sido reprogramado válido por la fecha 20 en su momento por las adversas condiciones climáticas.

En el campo de deportes 8 de Enero de Ciclón Racing, ubicado a la vera de la laguna Setúbal, Newell´s y Sportivo Guadalupe igualaron 1 a 1 con el arbitraje de Ignacio Castellanos. Tras un empate 0 a 0 al cabo del primer tiempo, en el complemento, la apertura del marcador llegó para el conjunto de barrio Roma por intermedio de Brian Rego de penal, mientras que la igualdad llegó con posterioridad por Ayrton Brussa para el equipo del Flaco Adalberto Tobaldo.

Es importante señalar que se trató de un partido intenso, jugado muy al límite, con muchas piernas fuertes, muchas patadas, varios golpes al rival, es decir pasó de todo, lo que obligó al árbitro del encuentro, de los mejores que tiene nuestro certamen liguista, a sacar varias tarjetas rojas, una en cada elenco, y a los colaboradores de Tobaldo, Rodrigo Martín y Alan Onyskow.

Más allá del empate entre el histórico elenco de barrio Guadalupe y el de barrio Roma, Guada hizo una gran campaña, terminó en la cuarta posición, fue protagonista en casi todo el torneo, perdió algunos partidos en los que dejó escapar puntos importantes. Cayó en cuatro oportunidades, empató en seis cotejos y ganó en doce presentaciones.

Por su parte, el cuadro de calle Mendoza al 4.000, que tiene como entrenador a Ariel Segalla unto al Gringo Mario Bonzzi, tuvieron muchos altibajos, con nueve derrotas, ocho empates y apenas cuatro triunfos, y quedaron bastante comprometidos en la tabla de los promedios del descenso.

Recordemos que el martes por la noche se habían disputado en el predio Nery Pumpido otros dos encuentros válidos de la penúltima fecha del Polaca Burtovoy. Con gol de Lautaro Obregón, Ciclón Racing derrotó a Colón por 1 a 0, mientras que Nobleza de Recreo le ganó a Deportivo Santa Rosa por 2 a 1. Para la Vizcachera, que tienen como entrenador al Gringo Mario Donetti los goles los hicieron Lionel Quinteros y Leandro Mansilla, mientras que para la Casita descontó Nahir Cáceres.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 52; Sanjustino 45, Sportivo Guadalupe 41, La Salle Jobson 34, Ciclón Racing 31, Juventud Unida 30; Cosmos y Colón 28; Nobleza de Recreo 27, Independiente, El Quillá y Unión 25; Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 24, Nacional 21, Academia Cabrera y Newell´s 20; Las Flores II, Universidad 19, Deportivo Santa Rosa 8.

Por su parte, la tabla de los promedios quedó de esta forma: Deportivo Santa Rosa 0.238, Las Flores II 0.905, Newell´s Old Boys 0.965, Deportivo Nobleza de Recreo 1.059, Academia Cabrera 1.132, Ciclón Norte de Cayastá 1.165, Cosmos FC 1.188, Nacional 1.189, Ciclón Racing 1.271, y Juventud Unida de Candioti 1.271.

Se completó el certamen de ascenso

En cuanto a la fecha 19 del Torneo Apertura de Primera B, se disputó el único cotejo que fue reprogramado. En barrio Yapeyú, en un partidazo, y con muchos goles, El Pozo se impuso de visitante a Loyola por 4 a 3 bajo el arbitraje de Facundo Benelli. Los goles para el conjunto conducido por Pablo Barovero llegaron por intermedio de Uriel Barros en dos oportunidades, Juan Ponce y Nahuel Valenzuela. Por su parte, para la escuadra que tiene como DT a Mauricio Assat, lo hicieron Misael Gamarra, Jonatan Tévez y Elias Rubio.

En el pendiente de la fecha 19 de la Primera B, El Pozo se impuso a Loyola en barrio Yapeyú.

Las posiciones en el ascenso quedaron del siguiente modo: Santa Fe FC 49; Banco Provincial 43, Los Canarios 42, Nuevo Horizonte 40, Pucará 39, San Cristóbal 37, Defensores de Alto Verde 31, El Cadi de Rincón 30, Atenas y Belgrano 29, El Pozo 28, Vecinal Gálvez 23, Loyola 21, Los Piratitas 19, Don Salvador 17, Los Juveniles 16, Deportivo Agua 13, Floresta 11, Peñaloza 4 y Atlético Arroyo Leyes 3.