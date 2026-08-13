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La Carbonilla: dos aprehendidos tras una pelea con arma blanca que terminó con un incendio

Intervinieron oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 3°. Dos personas quedaron aprehendidas y varios heridos fueron trasladados al hospital Cullen

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de agosto 2026 · 09:37hs
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Uno de los detenidos en el denominado barrio La Carbonilla

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Uno de los detenidos en el denominado barrio La Carbonilla

Este miércoles, alrededor de las 15.15, en la esquina de avenida Avellaneda y calle Córdoba, en el barrio La Carbonilla, se produjo una pelea que derivó en amenazas con arma blanca y el incendio de una vivienda. Como consecuencia del enfrentamiento, varias personas resultaron heridas.

Tras recibir el aviso de vecinos a través de la central de emergencias 911, oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 3° fueron comisionados al lugar.

Al arribar, los agentes entrevistaron a las personas involucradas y lograron neutralizar y aprehender a una mujer y a un hombre, quienes se acusaban mutuamente. Además, preservaron la zona y facilitaron el trabajo del personal sanitario que llegó para asistir a los heridos.

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Menores heridos

Entre las personas lesionadas se encontraban una adolescente de 15 años y dos hermanos de 17 y 16 años. Una de las víctimas sufrió una fractura de tabique nasal, mientras que las otras dos presentaban heridas cortantes. Todos recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

También resultaron lesionados tres niños, quienes fueron asistidos en el hospital y, tras recibir el alta médica, quedaron nuevamente bajo el cuidado de sus progenitores.

Dos personas aprehendidas

Como consecuencia del enfrentamiento quedaron aprehendidas dos personas: una mujer de 35 años, sindicada por los delitos de lesiones dolosas y amenazas, y un hombre de 24 años, señalado por lesiones graves.

El hombre también resultó herido con un arma blanca en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital Cullen, donde fue examinado y sometido a estudios radiográficos.

La intervención de la Fiscalía

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que ambos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para su revisión física, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Además, dispuso que se identificara a las personas que pudieran aportar información en calidad de testigos y que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona.

La calificación legal provisoria establecida para la mujer fue de lesiones dolosas y amenazas, mientras que al hombre se le atribuyeron provisoriamente lesiones graves. La investigación continúa para determinar con precisión cómo se inició el enfrentamiento y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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