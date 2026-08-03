Se reprogramó el grueso de la fecha 20 del Apertura Polaca Burtovoy

Tras la suspensión por las adversas condiciones climáticas, este martes se disputarán siete encuentros del Apertura de Primera A donde se destaca el cruce entre Colón (SJ) con Cosmos

Tras las pertinentes postergaciones dispuestas el pasado sábado por las inclemencias del tiempo y las complicaciones que trajeron en los campos de juego de las entidades liguistas, fue reprogramada la fecha 20 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Habrá siete cotejos el martes 4, y tres el miércoles 5, recordando que el pasado viernes en el Coloso del Oeste, La Perla del Oeste venció a Sanjustino por 1 a 0 con gol de Lucas Ojeda.

Las adversas condiciones climáticas del pasado sábado obligaron a suspender el grueso de la vigésima fecha del certamen Apertura, y por eso se disputarán entre martes y miércoles en los diversos escenarios de la región. El pleito más esperado es el que animarán este martes 4 desde las 21, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, entre Colón de San Justo y Cosmos, con el arbitraje de Gastón Freyre, ya que el Conquistador buscará recuperar la punta del campeonato.

En el estadio Antonio Lolo Bossio de Nobleza de Recreo, Sportivo Guadalupe jugará con Newell´s con el control de Maximiliano Moya, Juventud Unida de Candioti recibirá a Independiente de Santo Tomé con el referato de Juan Bonnin, y Náutico El Quillá lo hará con Academia Cabrera con el arbitraje de Nicolás Mottier. En barrio Sur, Nacional jugará con Ciclón Norte (Rubén Fernández), y en Cabaña Leiva, oportunidad que se procederá a dejar inaugurada oficialmente la iluminación, La Salle Jobson jugará ante Las Flores II con el control de Lucas Muga. A las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa se cruzará con Nobleza con el referato de Ángel Cristoforato.

El miércoles 5 de agosto, a las 21, en cancha de Independiente de Santo Tomé, Unión se medirá con Universidad del Litoral con el referato de Lucas Spacessi, mientras que en el campo de deportes 8 de Enero, de Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada jugará con Gimnasia y Esgrima con el arbitraje de Ariel Correa. En el predio Nery Pumpido, Colón de Santa Fe se cruzará con Ciclón Racing con el referato de Miguel Mesquida.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 49, Colón de San Justo 46; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 33, Juventud Unida 28, Ciclón Racing y Colón 27, Cosmos e Independiente 25; El Quillá y Ateneo Inmaculada 24, Gimnasia y Esgrima 23, Unión 22, Nacional y Nobleza 21; Academia Cabrera y Universidad 19, Las Flores II, Newell´s y Ciclón Norte 18, Deportivo Santa Rosa 8.

En cuanto al certamen de Primera B, se tuvo que reprogramar la fecha para el próximo sábado 8 de agosto con los siguientes cruces: Los Canarios con Nuevo Horizonte, Loyola con El Pozo, Atlético Floresta con Don Salvador, Defensores de Peñaloza con Atenas, Los Juveniles con Vecinal Gálvez, Banco Provincial con Santa Fe Fútbol, Atlético Arroyo Leyes con San Cristóbal, Los Piratitas con Pucará, Defensores de Alto Verde con Belgrano de Coronda.

Es importante señalar que el viernes pasado El Cadi le ganaba a Deportivo Agua y a los 13 minutos del complemento debieron suspenderse las acciones, en consonancia, la reanudación se producirá este miércoles 5 en el predio Nery Pumpido. Desde las 21.30 se completarán dos tiempos de 16 minutos cada uno con el arbitraje de Ignacio Castellano. El marcador se encuentra 1 a 0 a favor de la escuadra rinconera por un gol de Axel Sales Rubio.

En la categoría Senior

El viernes pasado se jugaron las Semifinales del Apertura 2026 de la categoría Senior de la Liga Santafesina, donde en la Copa de Oro Sabaleros y Conquistadores obtuvieron su boleto al juego decisivo luego de imponerse en las respectivas tandas de penales. A propósito de esto quedaron definidos el día, la hora y el estadio en el que se reeditará la Final del Clausura Nery Pumpido del 2025.

El próximo jueves 6 de agosto desde las 22 y en el barrio Roma, precisamente en el estadio Miguel Franconieri de Newell’s -que luce luminarias renovadas-, Colón y Colón de San Justo se volverán a ver las caras para jugar la gran Final de la Copa de Oro del Apertura 2026 de la Senior liguista. Todo definido para que el último campeón busque retener el título ante el Negro, que en los últimos años ha intentado y no ha podido quedarse con el máximo título de la disciplina de la Liga Santafesina.