"Donar el 15% a las inferiores de Unión era lo mínimo que podía hacer"

Joaquín Mosqueira habló sobre la donación que realizó para las inferiores cuando fue transferido a Talleres y se refirió al partido contra San Lorenzo

Joaquín Mosqueira habló del presente de Unión y se refirió a la donación que realizó para las inferiores.

Luego de lo que fue la derrota de Unión ante Central Córdoba y en la previa al partido contra San Lorenzo, el volante rojiblanco Joaquín Mosqueira dialogó con el programa Unión Play por Aire de Santa Fe 91.1 y se refirió a su vuelta al club, como así también a la donación del 15% que realizó a las inferiores cuando fue transferido a Talleres.

"Miro para atrás y no recuerdo haberla pasado mal acá. Mi familia está muy feliz de que yo haya vuelto a Unión. Donar para las inferiores era lo mínimo que podía hacer por Unión, ya que es un club que le da mucha bola a las inferiores, promueve mucho jugadores. Y mi aporte es un granito de arena y espero que sirva", aseguró.

En lo que respecta a su gol contra Lanús y al rendimiento que mostró el equipo en el último partido indicó: "Cuando la pelota sale bien uno lo siente en su pie. Hay que probar de afuera. En el entretiempo Lucas Meuli me insistió con que pruebe. Y con Central Córdoba, llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, la verdad que una lástima".

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Consultado sobre el partido que se viene ante San Lorenzo, el mediocampista opinó: "Sabemos la clase de rival que es, más allá de que no viene en un buen momento y que llega de perder el clásico jugando como local. Pero somos conscientes que su gente apoya".

Para finalizar: "Por lo cual, va a ser un partido complejo, largo y que habrá que laburarlo. Pero seguramente nosotros vamos a disponer de espacios y esperamos poder dañarlos".