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Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

El próximo domingo, la ciudad de Santa Fe, recibirá la Antorcha Suramericana con una jornada para toda la familia en la Costanera Oeste. Se presentará el grupo de música para las infancias Canticuénticos y el cierre estará a cargo de Kapanga

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 08:53hs
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La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir los Juegos Suramericanos 2026.

La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir los Juegos Suramericanos 2026.

Este domingo 16 de agosto, Santa Fe capital será escenario de una jornada especial en el camino hacia los Juegos Suramericanos 2026. Desde las 15, la Costanera Oeste, en avenida Siete Jefes y Maipú, recibirá a la Antorcha Suramericana con una propuesta integral para disfrutar en familia y comenzar a vivir el espíritu de los Juegos. Se presentarán las bandas Canticuénticos y Kapanga.

Una jornada para disfrutar en familia

La jornada contará con juegos para toda la familia, música en vivo y la llegada de la Antorcha Suramericana. Además, se realizará la reinauguración del Portal Suramericano, una instalación que mostrará la cuenta regresiva para el mega evento deportivo, y de las luces del Puente Colgante, uno de los símbolos de la ciudad.

A partir de las 15, se podrán disfrutar de las propuestas recreativas del Tour Suramericano, distintos dispositivos pensados para todas las edades y de una gran feria de artesanos y emprendedores de la ciudad.

La música tendrá un lugar central durante la tarde. Minutos antes de las 16 se presentará el Coro Municipal de Santa Fe y, posteriormente, será el turno de Canticuénticos, el grupo de música para infancias.

Luego se realizará el encendido del portal, el recorrido de la Antorcha, la presentación de artistas urbanos y más propuestas vinculadas a los Juegos Suramericanos. El cierre de la jornada estará a cargo de Kapanga, previsto después de las 19.

La actividad busca que personas de todas las edades puedan acercarse a la Costanera, disfrutar de una tarde al aire libre y ser parte de una celebración que marca un nuevo momento en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026.

El camino hacia Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en una competencia que contará con nuevos escenarios, infraestructura renovada y un importante legado para la provincia. Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela alojarán competencias de 43 deportes y 60 disciplinas.

El Portal que se inaugurará el domingo tiene más de 8 metros de altura, 7 metros de ancho y un reloj central de 3 metros. Su función irá cambiando junto con el evento: hasta el 12 de septiembre mostrará la cuenta regresiva; durante la competencia funcionará como medallero, con los resultados y las posiciones de los países; y después quedará como pantalla para la ciudad y recuerdo permanente de los Suramericanos.

El diseño también remite directamente a los Juegos. La estructura reproduce la forma de la medalla oficial, lleva en sus laterales las banderas de Argentina y de la Provincia Invencible de Santa Fe y tiene un podio en su base, donde vecinos y visitantes podrán fotografiarse.

Para recibir Santa Fe 2026, el Gobierno Provincial invierte más de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana, con un financiamiento externo de 75 millones otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.

En este camino, la Antorcha Suramericana recorrerá los 19 departamentos y llevará el espíritu de los Juegos a distintos puntos del territorio. Este domingo 16, ese recorrido tendrá su gran celebración en Santa Fe capital.

Santa Fe Juegos Suramericanos antorcha
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