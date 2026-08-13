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Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

El gran duelo que protagonizarán Colón de San Justo con La Perla del Oeste por el Torneo Apertura de Primera A será presentado este jueves en horas del mediodía en un local del puerto santafesino

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 08:27hs
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Este jueves en un local del puerto se presentará la gran final del Apertura de Liga Santafesina.

Este jueves en un local del puerto se presentará la gran final del Apertura de Liga Santafesina.

La cuenta regresiva comenzó. Se viene la gran final. La máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol tendrá una definición idéntica a la de la temporada pasada. Tras quedar empatados en puntos en la cima de la tabla, Colón de San Justo y La Perla del Oeste deberán disputar un partido de desempate para consagrar al campeón del Torneo Apertura José Luis Burtovoy.

Se viene la gran final del Torneo Apertura

El encuentro decisivo se disputará este viernes 14 de agosto a partir de las 21:00 en el estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión. En dicho escenario, el Conquistador y el Azulgrana se medirán por la obtención de la Copa Sanatorio Garay de la Primera División A. El árbitro Carlos Córdoba será el encargado de controlar las acciones de la gran final. Joaquín Urbani, Ignacio Castellanos, Ariel Correa y Valentín Córdoba completarán la terna arbitral.

Es importante destacar que la confirmación de la sede se oficializó tras las gestiones realizadas por la mesa directiva de la casa madre del fútbol local, encabezada por su presidente Leandro Birollo, con la dirigencia de la institución de la avenida López y Planes. La elección del estadio respondió al pedido expreso de los directivos de ambos clubes finalistas.

En el comienzo de la semana los dirigentes fueron confirmando detalles vinculados a los operativos de seguridad, la distribución de parcialidades y la modalidad de venta de tickets. Se ha dispuesto de 30 efectivos policiales pertenecientes a la Unidad Regional Uno del departamento La Capital, pero se confirmó que habrá un refuerzo extendido por otras dependencias en las adyacencias del estadio de la avenida López y Planes. El comienzo del operativo está previsto para las 19.30, y la apertura de puertas, las 20.

La parcialidad de Colón de San Justo ingresará al estadio por Boulevard Pellegrini, puerta 11, y ocupará la tribuna que da detrás del arco de la avenida López y Planes (popular que ocupa la barra de Unión); mientras que los simpatizantes de La Perla del Oeste, ingresarán por la puerta 7 en Presidente Perón y Candido Pujato. El sector platea nueva alta, arriba de los bancos de suplentes, será ocupada por protocolo y autoridades quienes ingresarán por puerta 10, playón principal del club al igual que los medios de comunicación.

Para esta ocasión las entradas tendrán un valor de $ 7.000 y se espera una nutrida concurrencia de ambas parcialidades. Tanto el equipo de Recreo como el del Portón del Norte fueron animadores del certamen desde el principio y terminaron igualados en el primer puesto, por lo cual deberán definir en este partido a disputarse en cancha de Unión.

Presentación oficial en el Puerto de Santa Fe

Este jueves 13 de agosto y desde las 12 del mediodía se llevará a cabo en Winsock Sport & Music la conferencia de prensa previa a la gran Final de nuestro campeonato de la máxima división, la que animarán en el estadio 15 de Abril Colón de San Justo y La Perla del Oeste. Desde la Liga Santafesina se invita a todos los medios de prensa que estarán abocados a la cobertura del juego decisivo del Apertura José Luis Burtovoy a presenciar la conferencia de la que participarán protagonistas de ambas escuadras y de la Liga Santafesina. La cita está programada para comenzar minutos después de las 12 en el museo-bar Winsock, el cual está situado en el puerto de Santa Fe, precisamente en calle 1 de Enero al 2417.

final Apertura Liga Santafesina
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