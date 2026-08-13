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Santa Fe jugó su último amistoso previo al Argentino Juvenil

El seleccionado de M17 de la Unión Santafesina de Rugby cayó frente a Entre Ríos por 28 a 10 en cancha de Tilcara, en su última presentación de preparación antes del debut en el certamen que organiza la UAR

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 09:17hs
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Santa Fe jugó en Paraná el último amistoso previo al debut ante Cuyo en el Argentino Juvenil.

foto gentileza Franco Perego.

Santa Fe jugó en Paraná el último amistoso previo al debut ante Cuyo en el Argentino Juvenil.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby cerró la etapa de amistosos con vistas a su participación en el Campeonato Argentino M17 que organiza la Unión Argentina de Rugby y cuyo kick off está previsto para el próximo sábado 22 de agosto. La escuadra santafesina que tiene como head coach a Gregorio Favre debutará frente a la Unión de Rugby de Cuyo en calidad de visitante.

Santa Fe disputó su último amistoso antes del Campeonato Argentino

En cancha del Club Tilcara, ubicado en el Quincho de la ruta 18, en Sauce Montrull, en la capital entrerriana, el seleccionado de Santa Fe cayó por 28 a 10 frente a su similar de la Unión Entrerriana. Fueron dos partidos, con tiempos de 30 minutos, en el primero, se impuso Santa Fe por 12 a 7, pero en el global la victoria fue para los dirigidos por Héctor Eugenio Salva.

El combinado de Sant Fe volverá este jueves 13 de agosto, a partir de las 18, a los entrenamientos en cancha de Querandí RC. El sábado 15 volverán a encontrarse a partir de las 10 en Santa Fe Rugby, con un break a las 13 para el almuerzo, y a partir de las 15, el segundo turno en Sauce Viejo. La vuelta a los ensayos será el lunes 17, aprovechando que es Feriado Nacional, a partir de las 10.

El miércoles 19, a las 18, trabajará nuevamente en Querandí RC, en el sur de la capital provincial, mientras que el jueves 20, a las 22, será la partida hacia la provincia de Mendoza, aunque previamente habrá una cena y el entrenamiento respectivo. El choque frente a la Unión de Rugby de Cuyo está pautado para el sábado 22 de agosto en horario y cancha a confirmar.

El plantel de la USR que jugó frente a la UER en Paraná lo integraron Benjamín Salva, Bautista Benítez, Juan Pablo Masino, José Migueles, Román Benítez, Benjamín Marquez, Federico Nicollier, Juan Mendoza, Bautista Regaldo, Juan Blanco, Ramiro Colombani, Renzo Coponi, Pedro Bonafede, Felipe Bertona, Bautista Penedo, Felipe Portillo, Ciro Muchut, Juan Bautista Schnidrig, Federico Sieber, Manuel Rivas, Benjamín Ojeda, Felipe Fernández Pont, Diego De Filippi e Ivo Haas.

También lo integran Enzo Vega, Facundo Saintbonet, Joaquín Cordini, Felipe Ramírez, Francisco Regenhard, Agustín Ramayo, Juan Bautista Aymerich, Ignacio Peres, Joaquín Gómez Iriondo, Vittorio Curabba, Joaquín Agudo, Bautista Acevedo, Valentino Cescut, Santiago Chiera, Bautista González, Amadeo Zimmerman y José Mayoraz.

Más detalles del Argentino Juvenil

En la Zona Campeonato del Argentino Juvenil, la USR, integra la zona 2, junto a Rosario, Salta y Cuyo. Tras el debut el sábado 22 de agosto en la provincia de Mendoza ante Cuyo, en la segunda fecha, el 19 de septiembre, la Unión Santafesina será anfitrión de Salta, y en la tercera jornada, el 17 de octubre, recibirá a su similar de la Unión de Rugby de Rosario. Por el momento la USR no informó en que cancha se disputarán estos dos encuentros de local.

El Campeonato Argentino Juvenil M17, en formato concentrado, se jugará en la provincia de Tucumán, del 11 al 15 de noviembre. El certamen reunirá a las 14 uniones del país con más de 2.100 jugadores, cuerpos técnicos y delegaciones. Con la organización de la Unión de Rugby de Tucumán, el miércoles 11 de noviembre, será el turno de las semifinales, y el domingo 15, las finales y reubicación de puestos.

Santa Fe amistoso Argentino
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