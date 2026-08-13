Con Messi entrando desde el banco, el Inter Miami quedó fuera de la Leagues Cup

El 10 volvió a jugar tras el deceso de su padre en la caída por 3-2 ante el León de México, que decretó la eliminación de la Leagues Cup

El astro argentino Lionel Messi volvió a jugar tras el fallecimiento de su padre e ingresó en el entretiempo de una derrota por 3-2 entre el Inter Miami estadounidense y el León de México, que dejó a su equipo eliminado de la Leagues Cup en la ronda regular.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goles del local, en un partido disputado en el DRV PNK Stadium, fueron convertidos por el delantero Daniel Pinter y el volante Yannick Bright, en 42 minutos del primer tiempo y 8 del segundo, mientras que para la visita marcaron el atacante Daniel Arcila, con un doblete a los 4 y 39 del complemento, y el extremo Juan Domínguez, en 16 del segundo tiempo.

La caída dejó sin posibilidades de clasificar al equipo de Lionel Messi, que fue campeón en 2023 y subcampeón el año pasado, mientras que el elenco mexicano accedió a los cuartos de final en el primer puesto de su zona.

El próximo encuentro del conjunto de camiseta rosa será este sábado 15 de agosto ante Nashville, por la Major League Soccer y desde las 21:30 (horario argentino).

Las dos primeras llegadas del partido fueron del Inter Miami, mediante una gran jugada individual y remate desviado del lateral Ian Fray y con un disparo de afuera del área del volante argentino Rodrigo De Paul, que no pudo ajustar su remate contra el palo derecho del arquero rival.

A los 42 minutos, una pelota larga de De Paul sobre el costado derecho habilitó a Fray, que metió un centro atrás para que Daniel Pinter apareciera libre dentro del área y marcara el 1-0.

La mayoría de los goles llegaron en el segundo tiempo, en el que León consiguió la igualdad rápidamente, a los cuatro minutos, con un mano a mano de Daniel Arcila, que aprovechó la falta de acción del arquero Rocco Ríos Novo para achicar; por lo que simplemente abrió el pie y definió a colocar, para el 1-1.

Luego de que Yannick Bright volviera a poner al local en ventaja a los ocho minutos, con un remate alto que dio en el travesaño antes de cruzar la línea de meta, Juan Domínguez metió un excelente disparo al segundo palo a los 16 minutos del complemento, con el que volvió a igualar el resultado.

Ya a los 39 minutos, un Inter Miami mal parado, al que no le sirvió el empate, recibió la estocada final: el delantero Diber Cambindo bajó de pecho un centro desde la derecha para Arcila, que definió de volea a la carrera y convirtió el 3-2 final.

Desde su ingreso, el capitán de la selección argentina pudo rematar dos veces al arco, apenas entrado al partido y a los 44 minutos del segundo tiempo, y tuvo algunas gambetas aisladas por el costado derecho, además de un excelente centro para habilitar al defensor Gonzalo Luján en tiempo de descuento, aunque no pudo mostrar su mejor versión.