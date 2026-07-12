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Se disputó la fecha 16 del Apertura de Primera B sin cambios de trascendencia

Santa Fe FC sigue siendo el puntero del Apertura de ascenso de Liga Santafesina a pesar del empate ante Alto Verde, en tanto Banco ganó y no le pierde pisada

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 11:36hs
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Santa Fe FC igualó con Defensores de Alto Verde y se mantiene como líder del ascenso liguista.

Gentileza Agus Maradona (AM Liga)

Santa Fe FC igualó con Defensores de Alto Verde y se mantiene como líder del ascenso liguista.

Tal como estaba previsto se disputó la fecha 16 del Torneo Apertura de Primera B que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. El líder Santa Fe FC perdía ante Defensores de Alto Verde y sobre el final del encuentro disputado en el predio Nery Pumpido consiguió la igualdad, que también le permite seguir siendo el puntero.

El escolta, Banco Provincial se trajo un empate en su visita al Tesoro Ferrero en Santo Tomé frente a Atenas. En barrio Transporte, Los Canarios cayó ante Pucará por 3 a 1, y desperdició una buena oportunidad para achicar la distancia con el líder.

Defensores de Alto Verde cumpli&oacute; un destacado desempe&ntilde;o frente al puntero al que estuvo muy cerca de vencer.

Defensores de Alto Verde cumplió un destacado desempeño frente al puntero al que estuvo muy cerca de vencer.

En Casa Turquesa, Nuevo Horizonte goleó por 4 a 0 a Defensores de Peñaloza y también se mantiene expectante en el lote de vanguardia. El clásico de la costa volvió a ser para El Cadi de Rincón, que logró imponerse con claridad a Atlético Arroyo Leyes por 3 a 0. En Ángel Gallardo, San Cristóbal le ganó por la mínima diferencia a Belgrano de Coronda, y en Sauce Viejo, la Vecinal Gálvez goleó a Los Piratitas por 3 a 0. En barrio Adelina Este de Santo Tomé, Don Salvador le ganó por la mínima diferencia a Los Juveniles.

-Resultados fecha 16 Primera B de Liga Santafesina:

Pucará 3 (Nicolás Britos, Nahuel Manchado y Dylan Olivares) – Los Canarios 1 (Amir Navarro)

San Cristóbal 1 (Rodrigo Arévalo) – Belgrano 0

Santa Fe 2 (Lionel Rodríguez y Mauricio Ruiz Díaz) – Defensores de Alto Verde 2 (Mirko Ramírez y Lucas Martínez)

Vecinal Gálvez 3 (Santiago Portero, Maximiliano Franco y Jonathan Echeverría) – Los Piratitas 0

El Cadi 3 (Axel Sales Rubio, Emiliano Villalba y Lautaro Escobar) – Atlético Arroyo Leyes 0

Atenas 1 (Matías Casco) – Banco Provincial 1 (Franco Martínez)

Don Salvador 1 (Lautaro Villalva) – Los Juveniles 0

CCyD El Pozo 2 (Alexis Albe y Astor Rozycki) – Deportivo Agua 1 (Ignacio Jeandreren)

Nuevo Horizonte 4 (Lautaro Wagner x2, Martín Retamar y Kevin Balquinta) – Defensores de Peñaloza 0

Loyola 2 (Alexis Varela y Elías Rubio) – Floresta 1 (Nahuel Fernández)

El cl&aacute;sico de la costa qued&oacute; nuevamente para El Cadi de Rinc&oacute;n que gole&oacute; a Arroyo Leyes por 3 a 0.

El clásico de la costa quedó nuevamente para El Cadi de Rincón que goleó a Arroyo Leyes por 3 a 0.

-Posiciones: Santa Fe FC 42, Banco Provincial 38, Los Canarios 35, Nuevo Horizonte 34, Pucará 33, San Cristóbal 32, Belgrano de Coronda 28, El Cadi de Rincón 26, Defensores de Alto Verde 24, Loyola 21; Atenas, Vecinal Gálvez y El Pozo 19; Los Piratitas 18, Don Salvador 14, Los Juveniles 13, Atlético Floresta 10, Deportivo Agua 9, Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.

-Próxima fecha: Los Canarios con Loyola, Atlético Floresta con Nuevo Horizonte, Defensores de Peñaloza con El Pozo, Deportivo Agua con Don Salvador, Los Juveniles con Atenas, Banco Provincial con El Cadi, Arroyo Leyes con Vecinal Gálvez, Los Piratitas con Santa Fe FC y Defensores de Alto Verde con San Cristóbal.

Apertura Liga Santafesina Santa Fe FC
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