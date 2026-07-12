Semana clave en Unión: entre cuentas por saldar, refuerzos y una renovación esperada

Tras las ventas de Profini y Del Blanco, se vienen días decisivos en Unión para ordenar la economía, resolver la renovación de Madelón y acelerar por refuerzos

El mercado de pases de Unión entra en una etapa determinante. Tras concretar las transferencias de Rafael Profini y Mateo Del Blanco , la dirigencia sabe que comienza una semana en la que deberá tomar decisiones importantes tanto dentro como fuera de la cancha.

Uno de los principales objetivos será ordenar el frente económico. En ese sentido, el club apunta a dejar al día al plantel (falta pagar mayo) luego del acuerdo alcanzado por la deuda de premios, además de resolver las inhibiciones que aún condicionan la posibilidad de incorporar.

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Una semana con importantes temas en Unión

Pero la agenda no termina ahí. Otro asunto que sigue sin definición es la renovación del contrato de Leonardo Madelón. Si bien existe buena sintonía entre las partes y la continuidad del entrenador nunca estuvo seriamente en duda, todavía resta la confirmación para darle un marco de estabilidad al proyecto deportivo.

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Mientras tanto, el DT ya comenzó a delinear las prioridades para reforzar el plantel. El amistoso frente a Ben Hur dejó conclusiones y terminó de confirmar los puestos que necesitan ser apuntalados antes del debut en el Torneo Clausura.

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La primera urgencia aparece por el sector derecho de la defensa y todos los caminos conducen al uruguayo Juan de Dios Pintado, nombre que la dirigencia sigue negociando tras desvincularse de Nacional de Uruguay. El Francés lo conoce por haberlo dirigido en Gimnasia (LP).

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¿Qué busca Madelón para reforzar a Unión?

Sin embargo, las necesidades no terminan allí. Madelón también pretende incorporar un lateral izquierdo, uno o incluso dos mediocampistas centrales, un volante externo, un delantero más versátil y un arquero suplente. Esto de mínima, porque podrían llegar más si alguna otra pieza de la base se va.

Con varias gestiones abiertas y el inicio del campeonato cada vez más cerca, en Unión saben que no hay demasiado margen para demoras. La dirigencia deberá avanzar en simultáneo sobre cuestiones institucionales, económicas y deportivas para que el entrenador pueda contar, cuanto antes, con el plantel que imagina para afrontar un semestre que asoma tan exigente como decisivo.