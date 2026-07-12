Kane y Bellingham, las armas letales de Inglaterra rumbo a la semifinal contra Argentina

El delantero Harry Kane y el mediocampista Jude Bellingham son las dos grandes figuras de Inglaterra de cara a la semifinal frente a la Selección Argentina

El delantero Harry Kane y el mediocampista Jude Bellingham son las dos grandes figuras de Inglaterra de cara a la semifinal frente a la Selección Argentina. Entre ambos convirtieron 12 de los 13 goles ingleses en el Mundial y representan el equilibrio entre experiencia, liderazgo e intensidad.

Kane llega con seis goles, una asistencia y 19 remates, aunque su influencia va mucho más allá del área ya que el delantero del Bayern Múnich retrocede para asociarse como un enganche, participa en la elaboración, presiona, colabora en defensa y hasta se ubica como un mediocampista cuando el equipo lo necesita.

Es el segundo futbolista con mayor participación en las secuencias ofensivas de Inglaterra, forzó 20 pérdidas rivales con la presión y mantiene un cabezazo letal.

A su vez, su mentalidad también lo distingue: de niño entrenó como arquero para comprender mejor el puesto, y los entrenadores Mauricio Pochettino y Allan Russell destacan su fortaleza mental, disciplina y capacidad para jugar siempre en función del equipo.

Además, el goleador inglés ya alcanzó los 14 goles mundialistas e igualó la marca del histórico artillero alemán Gerd Müller.

Bellingham, de 23 años, es el motor futbolístico y emocional del seleccionado inglés, ya que marcó un doblete decisivo ante Noruega para llegar también a seis tantos y se caracteriza por un despliegue físico permanente.

Corre para presionar, recuperar, organizar y atacar, incluso cuando Inglaterra atraviesa sus peores momentos; ante Noruega retrasó su posición para asumir la conducción del juego y volvió a aparecer en las acciones decisivas.

«La parte psicológica fue la más importante», afirmó tras la clasificación, mientras que Tuchel lo calificó como un jugador de «clase mundial» y Kane destacó su capacidad para resolver los partidos importantes.

La combinación entre la inteligencia táctica y el sacrificio de Kane con la intensidad, personalidad y desequilibrio de Bellingham explica buena parte del poderío de una Inglaterra que buscará dar otro paso hacia el título.