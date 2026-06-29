Cómo será la logística del plantel de Colón para visitar a Deportivo Madryn

Colón jugará el domingo desde las 15 ante Deportivo Madryn y ya está definida la logística para el viaje, aunque resta definir el día

El plantel de Colón viajará primero en micro y luego en avión con destino a Madryn.

El comienzo de la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional lo tendrá a Colón jugando el domingo desde las 15 en condición de visitante ante Deportivo Madryn.

Y en el comienzo de la semana ya se definió la logística del viaje, aunque resta saber el día en que el plantel sabalero estará viajando al sur del país.

Una de las chances es que sea el viernes, o en su defecto podría ser el sábado. El viaje se dividirá en dos tramos, primero por vía terrestre y luego por vía aérea.

LEER MÁS: El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

Así las cosas, el plantel rojinegro viajará hasta Capital Federal en micro y posteriormente lo hará en avión con destino a Madyn. Y el retorno se dará a la inversa.

Ya que primero viajará en avión desde Madryn hasta Capital Federal y el último tramo del viaje lo completará en micro para estar arribando el lunes a Santa Fe.