Arrancó la ida de una nueva ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino

El Quillá empató con Atlético Tostado en el norte provincial, y Sanjustino se impuso a Brown de San Vicente en el inicio de la tercera ronda de la Copa Santa Fe. Fue postergado Colón (SJ) con Ciclón Racing

Sanjustino se impuso a Brown de San Vicente en la ida de la tercera fase de Copa Santa Fe.

Parcialmente los equipos representantes de la Liga Santafesina de Fútbol disputaron los cotejos de ida de la tercera fase de la Copa Santa Fe que organiza la Federación Santafesina de Fütbol. En el Portón del Norte , Sanjustino se impuso por la mínima diferencia a Brown de San Vicente , mientras que El Quillá se trajo un empate ante un duro rival desde el departamento 9 de Julio. El cruce que debían sostener Colón de San Justo con Ciclón Racing, como consecuencia del fallecimiento del jugador del Conquistador, Lautaro Fagioli, se reprogramó para el sábado 27 de junio a las 15.30 en el Mercedes Alesso de Bieler.

El Club Náutico El Quillá debutó en la Copa Santa Fe 2026. Fue igualdad 1 a 1 ante el Club Atlético Tostado de visitante, bajo el arbitraje de Ángel Trucco de la Liga Rafaelina. En la Villa Recreativa de la ciudad cabecera del departamento 9 de Julio, Santiago Velozo de tiro libre puso en ventaja a la escuadra local, mientras que el Mono Pablo Bernia de cabeza marcó la igualdad en el segundo tiempo.

La revancha se disputará el próximo domingo en la ciudad de Santa Fe. La serie está abierta y quien gane se meterá en los octavos de final. Por el torneo local José Luis Burtovoy, el miércoles 24 de junio a partir de las 21, en el estadio Eduardo Mono Roteta, el Tiburón lagunero será local ante Las Flores II a partir de las 21.

Por su parte, en el Coloso del Oeste, Sanjustino ganó por la mínima diferencia ante Atlético Almirante Brown de la ciudad de San Vicente, con gol de Matute Benegas. El Verde tuvo el veneno paciente ante el planteo cerrado del rival, y las omisiones arbitrales que le pudieron dar un final diferente.

Para destacar el momento vivido con el minuto de silencio, por la irreparable pérdida de Lautaro Fagioli, el Matador jugó por momentos en la mente del futbolista, del hincha y de quienes trataron de relatar de la mejor manera este partido. Sanjustino cumplió con experiencia y atravesó el portal de la victoria con emotividad, el próximo fin de semana sabrá si el gol de Matute lo puede poner en una nueva fase de Copa, por el momento, ya se alista para jugar entre semana ante Newell's.

Náutico El Quillá debutó en Copa Santa Fe con un empate 1 a 1 frente a Atlético Tostado como visitante.

Es importante señalar que fue postergado para el próximo sábado 27 de junio a partir de las 15.30, en el Mercedes Alesso de Bieler, el choque entre Colón de San Justo con Ciclón Racing. El mismo fue reprogramado por el fallecimiento del jugador Lautaro Fagioli del Conquistador quien murió el pasado viernes a los 22 años de edad.

Resultados ida tercera fase Copa Santa Fe

Sarmiento 0- 9 de Julio de Rafaela 5 (Agustín Sequeira, David Ramírez, Facundo Díaz y Pau Epstein)

Central Argentino 0- Central Córdoba 0

Atlético Tostado 1 (Santiago Velozo) - El Quillá (Pablo Bernia)

Sportivo Suardi 0- Atlético Rafaela 0

Atlético San Jorge 0- Leones FC 0

Arteaga FC (Veuthey y Zapata) - Centenario 2 (Pola, Renzo Messi)

Romang FC 0- Reconquista CF 0

Unión Arroyo Seco (Benjamín Chaparro) - Argentino de Rosario (Theo Guiñazú)

Sanjustino 1 (Matías Benegas) - Brown de San Vicente 0