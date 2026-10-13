Se disputó la undécima fecha en el Torneo Oficial de ascenso

Por la fecha 11 de la Zona Ascenso del certamen local, Colón se quedó con el clásico ante Unión en la ASH, mientras que el duelo entre Argentino y Alma Juniors en San Carlos terminó empatado

Colón de Santa Fe superó en el clásico a Unión por la mínima diferencia en la ASH.

Con cinco encuentros se completó la fecha 11 en la Zona Ascenso del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el partido más importante de la jornada, en el departamento Las Colonias, Argentino de San Carlos y Alma Juniors de Esperanza empataron sin goles.

Por su parte, el clásico entre Colón de Santa Fe y Unión, en el predio de la ASH fue con victoria para las Sabaleras por la mínima diferencia. En la autopista, CRAI Blanco goleó a El Quillá Blanco, Atlético Franck lo hizo ante Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, y CRAR goleó a Santa Fe RC C en la ciudad de Rafaela.

Alma Juniors y Argentino SC no dan tregua

En cumplimiento de la undécima fecha del certamen de ascenso, en el departamento Las Colonias, chocaron los dos punteros del certamen. Argentino de San Carlos y Alma Juniors de Esperanza terminaron empatando 0 a 0 en un choque muy parejo, muy intenso y en el que prevalecieron los trabajos de las defensas. Ambos venían de ganar el sábado, por goleada, con lo cual con esta igualdad, ambos continúan al frente del certamen.

A la vera de la autopista, CRAI Blanco fue contundente y se impuso a El Quillá Blanco por 6 a 0 bajo los arbitrajes de Luana Olivera y José Morel. Los goles para la escuadra Gitana que tiene como entrenador a Gastón Torres fueron marcados por Milagros Cimadevilla en dos oportunidades, Julia López Cortes en tres ocasiones y Eugenia Veglia.

CRAI Blanco consiguió golear a El Quillá Blanco en la autopista por 6 a 0.

En Sauce Viejo, Atlético Franck sorprendió a Santa Fe Rugby y se impuso por 5 a 1. Los goles para el elenco del departamento Las Colonias llegaron por intermedio de Ana Eberhardt, Virginia Rathge, Clara Tolisso, Dana Heinzen y Abril Rosatti, mientras que para las Tricolores descontó Emma Favre.

En la ciudad cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela venció a Santa Fe Rugby Blanco por 7 a 1. Los goles para la escuadra rafaelina fueron marcados por Guillermina Astudillo en dos oportunidades, Catherina Strauss, Julieta Ruatta, Victoria Pompeo, Alma Mondino y Pierina Stucky, mientras que para las chicas de Sauce Viejo, descontó Catalina Muzio.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Alma Juniors de Esperanza 31, Argentino de San Carlos 28, CRAR de Rafaela y CRAI Blanco 21, Colón de Santa Fe 18, Santa Fe Rugby B 14, Atlético Franck 13, Unión de Santa Fe 7, Santa Fe Rugby C 4 y El Quillá Blanco 0.

En la próxima fecha, la duodécima, se medirán El Quillá Blanco con Alma Juniors de Esperanza, Santa Fe Rugby C con Argentino de San Carlos, Atlético Franck con CRAR de Rafaela, Unión de Santa Fe con Santa Fe Rugby B y CRAI Blanco con Colón de Santa Fe.

Por la 11ª fecha, Argentino de San Carlos se hizo fuerte de local y empató con el puntero Alma Juniors.

Síntesis

Colón 1- Unión 0

Colón: Lucía Lerín, Valentina Portillo, Florencia Pic, Damaris Gutiérrez, Ariana Gauna, Pilar Marquez, Luján López, Karen Roldán, Ana Paula Sesma, Martina Pérez, Damaris Fernández, Mayra Figueroa, Andrea Villarroel, Milagros Alarcón, Aylen Obaid, Martina Carballo, Manuela Vergara, Candela Aranda, Serena Zapata. Entrenadora: Stefanía Pic.

Unión: Josefina Sartori, Morena Vanay, Abril Montenegro, Carolina Perussini, Kiara Pérez, Abigail Montenegro, Candela Marraiso, Yasmín Díaz, Rocío Flematti, Aldana Francois, Victoria Draghi, Rosario Ruiz Fernández, Julieta Villalba, Pilar Lazoz, Nahiara Pérez, Priscila Godoy, Victoria Moyano y Nadia Gutiérrez. Entrenador: Juan Ignacio Albornoz.

Gol: 24´ Damaris Gutiérrez (CSF)

Tarjetas verdes: Martina Carballo y Valentina Portillo (CSF), Rocío Flematti (U)

Reserva: Colón 0- Unión 0

Árbitros: Lucas Pensiero y Nicolás Kakazú.

Cancha: ASH