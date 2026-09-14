Se jugó la penúltima fecha de la fase clasificatoria de la Copa Santa Fe

Con los triunfos de Santa Fe Rugby, CRAI, Universitario y Alma Juniors de Esperanza lograron festejar en el octavo capítulo de la competencia organizada por la Unión Santafesina

Aprovechando la disputa de los cuartos de final en el Torneo del Interior y la pertinente ventana que se produjo en el Regional del Litoral se llevó a cabo la concreción de la octava fecha de la zona campeonato en el grupo que conforman los equipos de la Unión Santafesina de Rugby. Por el octavo capítulo de la Copa Santa Fe se registraron los triunfos de Santa Fe Rugby, CRAI, Universitario y Alma Juniors de Esperanza, mientras que en el desarrollo se dio la victoria de San Carlos RC de modo impiadoso frente a Corondá RC.

Tras la disputa de esta octava jornada, luego vendrá la fecha final, que de acuerdo al fixture oficial se deberían disputar el sábado 26 de septiembre, mientras que el 3 ó el 10 de octubre, estaba pautado que se juegue la final entre el ubicado en el primer puesto de la Unión Santafesina con su similar de la Unión de Rugby de Rosario. Solamente se disputaron los cotejos válidos para primera división y no para la reserva.

Pasó la octava fecha de la Copa Santa Fe de rugby

En la penúltima fecha del certamen local, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby con una muy buena producción consiguió vencer a un duro elenco de Cha Roga por 64 a 27 con el arbitraje de Leonardo Del Río. Por su parte, en el polideportivo del departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza venció a La Salle Jobson por 43 a 12 bajo el control de Nicolás Barraza.

En barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe derrotó en un intenso y equilibrado encuentro al CRAR de Rafaela por 37 a 17 con el arbitraje de Alfredo Fun. A la vera de la autopista, CRAI fue impiadoso con Atlético Almirante Brown de San Vicente por 87 a 7 con el control de Exequiel Adrover.

El Tricolor y el Cangrejo son animadores de la Copa Santa Fe, organizada por la Unión Santafesina con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.

Tabla de posiciones y próxima fecha

La tabla de posiciones se encuentran de esta forma: CRAI 31, Universitario de Santa Fe 29, Alma Juniors de Esperanza 27, CRAR de Rafaela 22, Santa Fe Rugby 18, La Salle Jobson 14, Cha Roga 6, Querandí RC 1. En la próxima fecha a disputarse el sábado 26 de septiembre, en lo que será la última jornada de la etapa regular, La Salle Jobson será anfitrión de Universitario de Santa Fe, Atlético Almirante Brown de San Vicente con Alma Juniors de Esperanza, Cha Roga Club con CRAI, Querandí RC con Santa Fe Rugby, y queda libre en la oportunidad CRAR de Rafaela.

En reserva los partidos no se disputaron pero las posiciones se encuentran del siguiente modo: CRAI 29, Santa Fe Rugby 24, CRAR de Rafaela 21, Universitario de Santa Fe 20, Alma Juniors de Esperanza 16, Cha Roga Club 15, La Salle Jobson 13, Brown de San Vicente 5, Querandí RC 2. En la próxima fecha, el sábado 26 de septiembre, se medirán Cha Roga con CRAI, Querandí RC con Santa Fe Rugby, Brown de San Vicente con Alma Juniors de Esperanza y La Salle Jobson con Universitario de Santa Fe.

En cuanto al Torneo de Desarrollo, en la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo, San Carlos RC fue impiadoso al superar a Corondá Rugby Club por 102 a 5 bajo el arbitraje de Leonardo Del Río. Las posiciones quedaron del siguiente modo: San Carlos RC 30, Corondá RC 12, Guaycurúes de Sunchales 9 y Atlético San Jorge 6. En la próxima fecha a disputarse el 10 de octubre se medirán: Jorge Newebery de Gálvez con Corondá Rc, San Jorge Rugby Club con los Guaycurúes de Sunchales, quedando libre San Carlos RC.