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Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Los atletas argentinos afrontarán este lunes 14 de septiembre una intensa jornada en los Juegos Suramericanos, con actividad en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 07:39hs
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Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

La actividad del día en los Juegos Suramericanos comenzará temprano en Rosario, donde se concentrará buena parte del programa. En natación, las clasificaciones arrancarán a las 10 y tendrán presencia argentina en los 100 metros espalda, 200 metros pecho, 200 metros libre y 50 metros mariposa.

Las finales comenzarán desde las 18, con Laila Chain como protagonista en los 400 metros combinados femeninos, además de los relevos 4x100 combinados.

También habrá acción en levantamiento de pesas, con Ramiro Palumbo en 60 kg desde las 12, Domingo Meza en 65 kg a las 16 y María Sol Moya en 53 kg femenino a partir de las 18, todos en busca de una actuación destacada y un lugar en el podio.

El patinaje de velocidad tendrá definiciones desde las primeras horas. Tobías González competirá a las 9 en la final de los 200 metros contra meta masculino, mientras que Micaela Siri y Fernanda Illanes Cabrera lo harán desde las 9.30 en la prueba femenina. Por la tarde llegarán las semifinales de los 1.000 metros y, desde las 17, las finales.

En esgrima, Isabel Di Tella y Josefina Méndez Bello competirán desde las 10 en espada individual femenina, mientras que Augusto Servello y Andrea Nigosanti participarán desde las 12.30 en florete individual masculino. Las finales están previstas desde las 18.

Hockey, vóley playa y más actividad para la delegación nacional

El hockey sobre césped también tendrá una jornada importante. El seleccionado femenino argentino enfrentará a Paraguay desde las 10, mientras que el equipo masculino se medirá con Perú a partir de las 15, ambos encuentros correspondientes a la fase de todos contra todos.

En vóley playa, habrá cuatro duplas argentinas en competencia. Abdala-Ghigliazza jugará ante Paraguay a las 11; Amieva-Bueno enfrentará a Brasil a las 13; Churin-Enriquez se medirá con Venezuela a las 15 y Capogrosso-Capogrosso cerrará la jornada ante Bolivia desde las 17.

Las bochas también tendrán una agenda cargada, con argentinos en distintas modalidades ante representantes de Paraguay y Perú. En tanto, el pentatlón moderno tendrá actividad de esgrima desde las 10 para las mujeres y desde las 14 para los hombres.

En gimnasia artística, las representantes argentinas competirán desde las 15.30 en la prueba individual femenina, con la definición del All Around y por equipos prevista desde las 17.

Los esports ofrecerán otra jornada de definiciones: el seleccionado masculino de Valorant comenzará su participación en la fase de grupos desde las 9, mientras que Lautaro Zuviría disputará los cuartos de final de EA SPORTS FC desde las 14 y, si avanza, las semifinales desde las 16. Daniela Belén Arias jugará la semifinal femenina a las 15.

Además, en equitación habrá actividad de adiestramiento desde las 12.15.

Rafaela también tendrá protagonistas argentinos en los Suramericanos

La programación se trasladará también a Rafaela, donde el boxeo tendrá tres argentinos en cuartos de final desde las 15. Melanie Martínez enfrentará a Tatiana Chagas de Brasil en la categoría de 54 kg femenino; Lucía Muello se medirá con la venezolana Youly León, mientras que Pedro Arjona enfrentará al venezolano Alfonso Parra en 90 kg masculino.

También en Rafaela, Manuel Turone participará desde las 12.55 en la clasificación masculina de BMX freestyle.

Por su parte, el ciclismo MTB tendrá dos definiciones importantes: Agustina Apaza y Lucía Miralles competirán desde las 9.30 en la final femenina, mientras que Agustín Durán y Joel Contreras harán lo propio desde las 11.30 en la rama masculina. La premiación se realizará una vez finalizadas las competencias.

De esta manera, Argentina tendrá una agenda repleta de actividad este lunes 14 de septiembre, con varias disciplinas que buscarán sumar medallas y mantener a la delegación nacional como protagonista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Suramericanos Santa Fe Rosario
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