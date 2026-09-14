Riestra y Lanús exponen sus urgencias en el Guillermo Laza

Deportivo Riestra será local de Lanús, este lunes desde las 19, en el Guillermo Laza, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura.

Deportivo Riestra y Lanús se medirán este lunes por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 , en un partido que enfrentará a dos equipos necesitados de una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A.

El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Guillermo Laza , con Leandro Rey Hilfer como árbitro y Hernán Mastrángelo a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Riestra quiere recuperarse del golpe en la Copa Argentina

El conjunto dirigido por Guillermo Duró llega al partido con el ánimo golpeado luego de quedar eliminado de la Copa Argentina. El Malevo cayó ante Banfield en la definición por penales de los cuartos de final y se quedó sin la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Ahora, el equipo deberá cambiar rápidamente el chip y concentrarse en el Clausura. Con nueve puntos, Riestra se encuentra fuera de los puestos de playoffs y acumula tres empates consecutivos, resultados que le impidieron dar el salto en la tabla.

El objetivo será reencontrarse con el triunfo y aprovechar la localía para volver a meterse en la pelea por los ocho lugares de privilegio.

Lanús busca aprovechar el envión

Lanús, por su parte, llega con un poco más de aire después de conseguir una importante victoria ante Defensa y Justicia.

El Granate se impuso por 1-0 gracias a un cabezazo de Cali Izquierdoz, un resultado que le permitió sumar tres puntos fundamentales en un momento de irregularidad.

El conjunto de Mauricio Pellegrino acumula diez unidades y todavía está fuera de los puestos de clasificación de la Zona A. Por eso, una nueva victoria podría permitirle acercarse al grupo de equipos que pelea por avanzar a los mata-mata.

Además, el futuro de Marcelino Moreno continúa siendo uno de los temas que rodea al club, aunque el equipo buscará dejar esas cuestiones al margen y enfocarse en el partido.

Riestra y Lanús llegan con la obligación de sumar de a tres. En el Guillermo Laza, el que consiga imponerse dará un paso importante para mantenerse con vida en la carrera por los playoffs del Torneo Clausura.