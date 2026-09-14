Banfield y Barracas Central animarán un duelo de necesitados en el Florencio Sola

Banfield recibirá este lunes a Barracas Central por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, en un duelo clave en la lucha por los playoffs.

Banfield recibirá este lunes a Barracas Central por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 , en un partido que tendrá a ambos equipos con la necesidad de sumar para mantenerse en carrera por un lugar en los playoffs.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Florencio Sola , con Sebastián Zunino como árbitro principal y Pablo Echavarría a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Banfield busca cambiar la cara después de la alegría copera

El equipo conducido por Pedro Troglio llega con sensaciones encontradas. Durante la semana consiguió un importante boleto a las semifinales de la Copa Argentina, después de superar a Deportivo Riestra en una dramática definición por penales.

El Taladro mantiene así vivo el sueño de quedarse con el certamen y espera rival para la próxima instancia, que saldrá del cruce entre Boca y Racing.

Sin embargo, en el Clausura la realidad es diferente. Banfield acumula tres derrotas consecutivas y necesita reaccionar para no quedar demasiado relegado en una Zona B que presenta una intensa pelea por los puestos de clasificación.

La misión será aprovechar el envión anímico de la Copa Argentina para recuperar terreno en el campeonato.

Barracas Central necesita volver a ganar

Del otro lado estará Barracas Central, que atraviesa una racha negativa y lleva más de un mes sin conseguir una victoria.

El equipo dirigido por Damián Ayude también quedó eliminado de la Copa Argentina, tras caer frente a Estudiantes, y ahora concentra todas sus energías en el Torneo Clausura.

El Guapo continúa con chances de meterse entre los ocho mejores de la Zona B, aunque necesita empezar a transformar los empates y las buenas actuaciones defensivas en triunfos.

Con pocos goles a favor y también pocos tantos recibidos, Barracas buscará dar el golpe en el Florencio Sola para mantenerse en la pelea por los playoffs.

Banfield y Barracas Central se juegan mucho este lunes: el local quiere dejar atrás su mal momento en el Clausura, mientras que la visita necesita reencontrarse con la victoria para seguir soñando con los mata-mata.