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Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Tras un segundo día con buenos resultados para los deportistas argentinos y los santafesinos en particular, en la ciudad de Santa Fe, habrá actividad en bochas en la Estación Belgrano, y hockey en el sintético de la ASH

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 08:34hs
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Juegos Suramericanos: Santa Fe tendrá actividad este lunes en hockey en el polo deportivo de la ASH en el extremo sur de nuestra capital.

Juegos Suramericanos: Santa Fe tendrá actividad este lunes en hockey en el polo deportivo de la ASH en el extremo sur de nuestra capital.

En la presente jornada de lunes 14 de septiembre se concretará la tercera jornada de los Juegos Suramericanos 2026, en el cual la capital provincial tendrá actividad de hockey sobre césped en la nueva cancha de la Asociación Santafesina, mientras que en la Estación Belgrano se pondrá en marcha la competencia de las bochas.

Las bochas serán una de las disciplinas que integrarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y ofrecerán una competencia de alto nivel internacional con la participación de los mejores especialistas de la región. La Estación Belgrano recibirá a las delegaciones sudamericanas en un torneo que permitirá al público descubrir un deporte donde la precisión, la estrategia y la concentración son determinantes.

Las bochas que se verán en los Juegos Suramericanos tendrán características distintas a las que habitualmente se practican en la Argentina.

Mientras que en el país predominan las modalidades tradicionales de raffa, bochazos y arrime, en Santa Fe 2026 también se disputarán pruebas internacionales como Petanca, Punto Raffa Volo, Bochas Volo y Tiros Deportivos de Alto Rendimiento, modalidades que exigen una preparación específica y reúnen a los mejores especialistas de Sudamérica.

Los seleccionados argentinos disputarán en septiembre el hockey de los XIII Juegos Suramericanos. La competencia se desarrollará íntegramente en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y reunirá a cinco equipos en cada rama.

Los torneos femenino y masculino tendrán el mismo sistema de disputa. Cinco seleccionados integrarán una zona única y se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda. Cada triunfo entregará tres puntos, el empate otorgará uno y la derrota no sumará unidades.

Las competencias de bochas se desarrollar&aacute;n desde este lunes en la Estaci&oacute;n Belgrano de la capital santafesina.

Las competencias de bochas se desarrollarán desde este lunes en la Estación Belgrano de la capital santafesina.

Una vez completada la fase inicial, los dos primeros disputarán el partido por la medalla de oro. El tercero y el cuarto jugarán por el bronce, mientras que el equipo ubicado en la quinta posición finalizará su participación. No habrá semifinales.

En el torneo femenino participarán Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En la rama masculina competirán Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Bochas

vs PAR -- Punta Raffa Volo - Mixto Renzo Agustín Farías; Milagros Victoria Pereyra Grupo B

vs PAR - Volo individual - Femenino Romina Soledad Bolatti Grupo B

vs PER - Petanca Mixto Candela Molina; Gabriel Alejandro Crespi 1º Clasificación

vs PER -- Punta Raffa Volo - Mixto Renzo Agustín Farías; Milagros Victoria Pereyra Grupo B

Volo individual - Masculino Lucas Hecker 1º Clasificación

Hockey

10, Argentina (Las Leonas) vs. Paraguay

15, Argentina (Los Leones) vs. Perú

Juegos Suramericanos Santa Fe jornada
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