Juegos Suramericanos: los deportistas argentinos tendrán mucha actividad en Rosario y Rafaela

Este es el programa de actividades para los atletas argentinos del lunes 14 correspondiente a los XIII Juegos Suramericanos en la ciudad de Rafaela y Rosario

Juegos Suramericanos: en Rosario continuarán las competencias de natación con la participación de varios argentinos.

Rosario concentrará una de las agendas más extensas del día en los Juegos Suramericanos. En Paseo XXI, el ajedrez tendrá torneos Blitz de 9 a 13 y torneos rápidos de 16 a 20. El Centro Acuático Provincial será escenario de natación, con series de 9 a 11 y finales de 18 a 20, además de clavados, con la competencia de trampolín de 3 metros masculino entre las 11 y las 13:50.

En el Club Provincial, la esgrima tendrá preliminares de 10 a 20, mientras que el levantamiento de pesas se desarrollará en el Gimnasio 5 de 12 a 20. El esport tendrá competencia en La Segunda, de 9 a 20. La gimnasia artística se disputará en el Invencible Arena, de 8:30 a 11:40 y de 14:20 a 18:15, con premiación incluida. El golf tendrá su jornada en el Rosario Golf Club, con la primera salida a las 8:30, la última a las 12:06 y finalización prevista para las 17. El cronograma contempla posibles demoras por cuestiones climáticas o desempates.

En Rafaela, cabecera del departamento Castellanos, el boxeo tendrá 11 combates en el Invencible Rafaela, desde las 15 hasta aproximadamente las 21. El ciclismo MTB tendrá sus dos finales en el Autódromo/Circuito MTB: la definición femenina será de 9:30 a 11 y la masculina de 11:30 a 13.

Por su parte, el BMX Freestyle tendrá actividad en el Eco Parque/BMX Park, de 12:55 a 15, con las instancias de calificación individual y grupal masculina.

Actividad argentinos lunes 14 de septiembre

** Rosario:

-Esgrima (Estadio Salvador Bonilla)

10:00 Espada individual - Femenino Isabel Di Tella; Josefina Méndez Bello Preliminares

12:30 Florete individual - Masculino Augusto Servello; Andrea Nigosanti Preliminares

-Gimnasia Artística (Invencible arena):

15:30 Individual Femenino Emilia Acosta; Isabella Ajalla; Julieta Lucas; Rocío Saucedo; Delfina Estoco; Fila Dalinger

-Levantamiento de pesas (gimnasio 5, Provincial):

12:00 60 kg - Masculino Ramiro Palumbo Final

16:00 65 kg - Masculino Domingo Meza Final

18:00 53 kg - Femenino María Sol Moya Final

-Natación (Centro Acuático)

100m Espalda - Femenino Laila Chain y Cecilia Dieleke

100m Espalda - Masculino Jose Materano

200m Pecho - Femenino Martina Barbeito y Macarena Ceballos)

200m Libre - Femenino Catalina Dos Santos

200m Libre - Masculino Matias Chaillou y Maximo Aguilar

50m Mariposa - Femenino Lara Fernandez

50m Mariposa - Masculino Ulises Cazau y Santiago Grassi

Finales desde las 18:00 - Premiación

400m Combinado - Femenino - Final Laila Chain

4 x 100m Relevo Combinado - Femenino - Final

4 x 100m Relevo Combinado - Masculino - Final

-Patinaje artístico (Estadio Invencible):

10:00 Libre -Femenino Micaela Belén Lopetegui; Valentina Longo Fernández

12:00 Libre - Masculino Juan Segundo Rodríguez; Franco Mastroianni Vito

15:00 Danza - Femenino Delfina Veljanovich; Camila Tello Style Dance

17:00 Danza - Masculino Facundo Nieva Biza; Ulises Loiseau Buchele Style Dance

-Patinaje velocidad (Estadio Invencible):

9:30 200 metros contra meta - Femenino Micaela Siri; Fernanda Illanes Cabrera Final

9:00 200 metros contra meta - Masculino Tobías González Final

16:00 1.000 metros - Femenino Naiara Sagasti; Micaela Siri Semifinal

16:20 1.000 metros - Masculino Ken Kuwada; Tobías González Semifinal

La actividad en esgrima tendrá su segunda jornada en el estadio Salvador Bonilla de Provincial de Rosario.

-Pentatlón (Estadio Municipal Jorge Newbery):

10:00 Esgrima - Femenino Martina Armanazqui Tur; Nerea Luna; Catalina Serio Fase de Siembra

14:00 Esgrima - Masculino Franco Serrano; Vladimir Dovichi; Nelson Espeleta Fase de Siembra

-Vóley Playa (Rural Picadero):

11:00 Argentina vs Paraguay Abdala-Ghigliazza

13:00 Argentina vs Brasil Amieva-Bueno

15:00 Argentina vs Venezuela Churin-Enriquez

17:00 Argentina vs Bolivia Capogrosso-Capogrosso

** Rafaela:

- Boxeo (Invencible de Rafaela):

Desde las 15:00 Invencible Rafaela

vs Tatiana Chagas (BRA) - 54 kg Femenino Melanie Martínez Cuartos de final

vs Youly León (VEN) Lucía Muello Cuartos de final

vs Alfonso Parra (VEN) - 90 kg Masculino Pedro Arjona Cuartos de final

- Ciclismo BMX Freestyle (BMX Park)

12:55 Individual - Masculino Manuel Turone Clasificación

- Ciclismo MTB (Autódromo):

9:30 Individual - Femenino Agustina Apaza; Lucía Miralles Final

11:30 Individual - Masculino Agustín Durán; Joel Contreras Final