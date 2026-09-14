Rosario concentrará una de las agendas más extensas del día en los Juegos Suramericanos. En Paseo XXI, el ajedrez tendrá torneos Blitz de 9 a 13 y torneos rápidos de 16 a 20. El Centro Acuático Provincial será escenario de natación, con series de 9 a 11 y finales de 18 a 20, además de clavados, con la competencia de trampolín de 3 metros masculino entre las 11 y las 13:50.
Juegos Suramericanos: los deportistas argentinos tendrán mucha actividad en Rosario y Rafaela
Este es el programa de actividades para los atletas argentinos del lunes 14 correspondiente a los XIII Juegos Suramericanos en la ciudad de Rafaela y Rosario
Por Ovación
Rosario y una agenda extensa con diferentes disciplinas
En el Club Provincial, la esgrima tendrá preliminares de 10 a 20, mientras que el levantamiento de pesas se desarrollará en el Gimnasio 5 de 12 a 20. El esport tendrá competencia en La Segunda, de 9 a 20. La gimnasia artística se disputará en el Invencible Arena, de 8:30 a 11:40 y de 14:20 a 18:15, con premiación incluida. El golf tendrá su jornada en el Rosario Golf Club, con la primera salida a las 8:30, la última a las 12:06 y finalización prevista para las 17. El cronograma contempla posibles demoras por cuestiones climáticas o desempates.
En Rafaela, cabecera del departamento Castellanos, el boxeo tendrá 11 combates en el Invencible Rafaela, desde las 15 hasta aproximadamente las 21. El ciclismo MTB tendrá sus dos finales en el Autódromo/Circuito MTB: la definición femenina será de 9:30 a 11 y la masculina de 11:30 a 13.
Por su parte, el BMX Freestyle tendrá actividad en el Eco Parque/BMX Park, de 12:55 a 15, con las instancias de calificación individual y grupal masculina.
Actividad argentinos lunes 14 de septiembre
** Rosario:
-Esgrima (Estadio Salvador Bonilla)
10:00 Espada individual - Femenino Isabel Di Tella; Josefina Méndez Bello Preliminares
12:30 Florete individual - Masculino Augusto Servello; Andrea Nigosanti Preliminares
-Gimnasia Artística (Invencible arena):
15:30 Individual Femenino Emilia Acosta; Isabella Ajalla; Julieta Lucas; Rocío Saucedo; Delfina Estoco; Fila Dalinger
-Levantamiento de pesas (gimnasio 5, Provincial):
12:00 60 kg - Masculino Ramiro Palumbo Final
16:00 65 kg - Masculino Domingo Meza Final
18:00 53 kg - Femenino María Sol Moya Final
-Natación (Centro Acuático)
100m Espalda - Femenino Laila Chain y Cecilia Dieleke
100m Espalda - Masculino Jose Materano
200m Pecho - Femenino Martina Barbeito y Macarena Ceballos)
200m Libre - Femenino Catalina Dos Santos
200m Libre - Masculino Matias Chaillou y Maximo Aguilar
50m Mariposa - Femenino Lara Fernandez
50m Mariposa - Masculino Ulises Cazau y Santiago Grassi
Finales desde las 18:00 - Premiación
400m Combinado - Femenino - Final Laila Chain
4 x 100m Relevo Combinado - Femenino - Final
4 x 100m Relevo Combinado - Masculino - Final
-Patinaje artístico (Estadio Invencible):
10:00 Libre -Femenino Micaela Belén Lopetegui; Valentina Longo Fernández
12:00 Libre - Masculino Juan Segundo Rodríguez; Franco Mastroianni Vito
15:00 Danza - Femenino Delfina Veljanovich; Camila Tello Style Dance
17:00 Danza - Masculino Facundo Nieva Biza; Ulises Loiseau Buchele Style Dance
-Patinaje velocidad (Estadio Invencible):
9:30 200 metros contra meta - Femenino Micaela Siri; Fernanda Illanes Cabrera Final
9:00 200 metros contra meta - Masculino Tobías González Final
16:00 1.000 metros - Femenino Naiara Sagasti; Micaela Siri Semifinal
16:20 1.000 metros - Masculino Ken Kuwada; Tobías González Semifinal
-Pentatlón (Estadio Municipal Jorge Newbery):
10:00 Esgrima - Femenino Martina Armanazqui Tur; Nerea Luna; Catalina Serio Fase de Siembra
14:00 Esgrima - Masculino Franco Serrano; Vladimir Dovichi; Nelson Espeleta Fase de Siembra
-Vóley Playa (Rural Picadero):
11:00 Argentina vs Paraguay Abdala-Ghigliazza
13:00 Argentina vs Brasil Amieva-Bueno
15:00 Argentina vs Venezuela Churin-Enriquez
17:00 Argentina vs Bolivia Capogrosso-Capogrosso
** Rafaela:
- Boxeo (Invencible de Rafaela):
Desde las 15:00 Invencible Rafaela
vs Tatiana Chagas (BRA) - 54 kg Femenino Melanie Martínez Cuartos de final
vs Youly León (VEN) Lucía Muello Cuartos de final
vs Alfonso Parra (VEN) - 90 kg Masculino Pedro Arjona Cuartos de final
- Ciclismo BMX Freestyle (BMX Park)
12:55 Individual - Masculino Manuel Turone Clasificación
- Ciclismo MTB (Autódromo):
9:30 Individual - Femenino Agustina Apaza; Lucía Miralles Final
11:30 Individual - Masculino Agustín Durán; Joel Contreras Final