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Instituto y Estudiantes (RC) animarán un duelo de extremos en Alta Córdoba

Instituto buscará recuperarse de la derrota ante Unión y volver a quedar como único líder de la Zona A. Estudiantes (RC) busca el milagro de la salvación.

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 09:59hs
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Instituto y Estudiantes (RC) animarán un duelo de extremos en Alta Córdoba

Instituto recibe este lunes a Estudiantes de Río Cuarto por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Luis Lobo Medina y José Carreras en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Instituto quiere volver a la cima

La Gloria llega después de sufrir su primera derrota en el Clausura. El equipo de Diego Flores cayó 3-2 ante Unión en Santa Fe y dejó pasar la posibilidad de quedar como único líder de la Zona A.

Instituto suma 16 puntos, los mismos que Gimnasia de Mendoza y Vélez, aunque aparece tercero por diferencia de gol. Antes de la caída frente al Tatengue, había conseguido una importante racha de cinco partidos sin perder, con cuatro triunfos y un empate.

El conjunto cordobés buscará aprovechar el duelo interzonal para volver a sumar de a tres y recuperar el liderazgo en soledad. Además, tendrá como antecedente favorable el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto conseguido en el Apertura.

Estudiantes, contra el reloj y con el descenso casi consumado

El panorama del León del Imperio es completamente diferente. Estudiantes de Río Cuarto perdió 2-0 ante Sarmiento en la última jornada y quedó decimotercero en la Zona B, con apenas seis unidades.

El equipo conducido por Rubén Darío Forestello solamente ganó en el debut frente a Tigre y acumula siete partidos sin conocer la victoria, con cuatro derrotas y tres empates.

Además, lleva cuatro encuentros consecutivos sin convertir y apenas sumó dos puntos en sus últimas tres presentaciones. Con solo tres unidades de ventaja sobre Racing, último de la Zona B, necesita reaccionar cuanto antes, aunque su situación en la lucha por la permanencia es cada vez más complicada.

Instituto Estudiantes Córdoba
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