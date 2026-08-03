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Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Oficial de damas

En Altos del Valle, El Quillá sorprendió a Banco Provincial, y CRAI goleó a Colón en San Justo en la 2° fecha del Oficial de hockey. Alma Juniors y CRAI B lideran al ascenso

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 08:58hs
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El Quillá dio un golpe de autoridad y derrotó a Banco Provincial como visitante.

fotos gentileza prensa ASH.

El Quillá dio un golpe de autoridad y derrotó a Banco Provincial como visitante.

Se jugó parcialmente la segunda fecha del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Las Tiburonas capitalizaron cada momento favorable en Altos del Valle. Mostró eficacia en los momentos clave y supo aprovechar los espacios para quedarse con un valioso triunfo por 6-4 sobre Banco.

La visita encontró la ventaja en el amanecer del partido a través de Flor Juri. Sin embargo, Banco reaccionó y llegó al empate por intermedio de Valentina Suravsky. La igualdad duró muy poco, Julia Qüarchioni volvió a poner en ventaja a la visita 2-1 en antes que pudiera asentarse.

En el segundo parcial, Martina Borgo amplió la diferencia y, ya en el tercero, Julia Ponzo convirtió de penal el 4-1. Las ”kresteras“ volvieron a meterse en partido con los descuentos de Valentina Ceconi y Ruth Fuchs, desde un córner corto, para quedar a un gol de la igualdad entre el cierre del tercer cuarto y el inicio del último.

Sin embargo, El Quillá respondió en un momento clave: Francisca Rivadeneira concretó un fijo para el 5-3 y devolverle tranquilidad a su equipo. Poco después, Julia Ponzo volvió a convertir de penal para el 6-3, mientras que Ceconi selló el definitivo 6-4 con su segundo gol de la tarde.

CRAI se trajo una gran victoria y por goleada a Col&oacute;n de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler.

CRAI se trajo una gran victoria y por goleada a Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler.

Por su parte, las chicas del CRAI pisaron fuerte en San Justo y golearon 7-1 a Colón de San Justo. El Conquistador madrugó en los primeros minutos y se puso en ventaja a través de Rosario Beltramino. Sin embargo, ese gol despertó la mejor versión de las «gitanas», que desplegaron su juego y fueron ampliamente superiores.

Paula Qüesta igualó el marcador sobre el cierre del primer cuarto y, antes del descanso largo, Flor Villar dio vuelta el resultado desde un córner corto. En el tercer período, CRAI terminó de quebrar el partido con los tantos de Juana Soto Payva, Victoria Bertone, de penal, y Clara Dodorico.

Ya en el último cuarto, Soto Payva volvió a convertir y Milagros Escudero selló el definitivo 7-1. En Intermedia, se lucieron Delfina Gamboa, Sol Alegre y Qüesta con dos anotaciones cada una en el 10-0. En Sub19 repitió la fórmula con una actuación arrolladora, liderada por los cinco goles de Clara Dodorico y el triplete de Paula Misawak en el 11-0.

Más detalles del certamen local

En cuanto al certamen de ascenso, las Lobas se llevaron un valioso triunfo por 3-2 frente a Argentino de San Carlos, en Esperanza. El conjunto de Adrián Kiefer fue de menor a mayor, se asentó con el correr de los minutos y se adelantó en el marcador por medio de Paz Raiteri en el segundo cuarto.

En el tercero, mostró toda su eficacia y amplió la ventaja con los goles de Julieta Grenón y Jose Milano, de córner corto. Sin embargo, el ”decano“ adelantó sus líneas y achicó diferencias mediante Cecilia Rodríguez. En el tramo final, fueron con todo en busca de la igualdad, generaron varias situaciones de peligro y volvieron a descontar gracias a Lorena Rodríguez. A pesar del empuje, no les alcanzó y las ”lobas“ terminaron quedándose con los tres puntos.

En Sauce Viejo, CRAR firmó una actuación convincente y superó con autoridad a Santa Fe RC ”C“. Guillermina Astudillo, Maitena Zanabria, Camila Bertolini, de córner corto, y Alma Mondino marcaron los goles del conjunto rafaelino, que de esta manera consiguió sus primeros tres puntos en el certamen. El domingo, Unión y Colón bajaron el telón de la jornada en cancha de La Salle, donde repartieron puntos tras igualar 1-1.

Alma Juniors de Esperanza derrot&oacute; a Argentino de San Carlos y lidera el ascenso del Torneo Oficial.

Alma Juniors de Esperanza derrotó a Argentino de San Carlos y lidera el ascenso del Torneo Oficial.

Síntesis

Banco Provincial 4- El Quillá 6

Banco Provincial: Rocío Caldiz (c), Celina Basilio, Valentina Cecconi, Luciana Delmenico, Pilar Figueroa, Ruth Fucks, Morena García Rossi, Lola García Rossi, Abril González, Luna Morello, Milagros Paiva, Clara Palacios, Candela Petruzzo, Macarena Rímolo, Ana Sánchez, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre.

El Quillá: Olivia Santoro, Francisca Rivadeneira, Lola Busilacchio, Ximena Mendoza, Florencia Juri, Virginia Suárez, Delfina Cuscueta, Julia Ponzo, Martina Borgo, Lucía Celeri, Julia Quarchioni, Sol Alarcón, Fiorella Primón, Morena Perino, Emilia Bechis, Giuliana Lucca, Martina Romanatti y Valentina Páez. DT: Ariel Pérez Carli.

Goles: 1´ Florencia Juri (Q), 9´ Valentina Suravsky (B), 10´ Julia Quarchioni (Q), 20´ Martina Borgo (Q), 40´ Julia Ponzo (Q), 43´ Valentina Cecconi (B), 51´ Ruth Fuchs (B), 56´ Francisca Rivadeneira (Q), 57´ Julia Ponzo de penal (Q), 58´ Valentina Cecconi (B).

Tarjetas verde: Ruth Fuchs (B), Julia Ponzo (Q)

Tarjetas amarilla: Florencia Juri (Q)

Árbitros: Paola Cardoso y Beatriz Acuña

Cancha: estadio Carlos Ángel Benítez (B)

Zona Campeonato, Resultados 2° fecha

El Quillá Amarillo 1- La Salle Josbon 0

Colón de San Justo 1- CRAI 7

Banco Provincial 4- El Quillá 6

Universitario vs. Santa Fe Rugby (suspendido)

-Posiciones: CRAI y El Quillá 6; Banco Provincial, La Salle Jobson y El Quillá Amarillo 3; Universitario, Santa Fe Rugby y Colón de San Justo 0.

-Próxima fecha: El Quillá con Colón de San Justo, La Salle Jobson con Banco Provincial, Santa Fe Rugby con El Quillá Amarillo y CRAI con Universitario.

Zona Ascenso, Resultados 2° fecha

El Quillá Blanco 0- CRAI Blanco 5

Santa Fe Rugby 0- CRAR 4

Alma Juniors 3- Argentino de San Carlos 2

Unión 1- Colón 1

-Posiciones: CRAI Blanco y Alma Juniors de Esperanza 6; Argentino de San Carlos, Santa Fe RC B y CRAR 3; Colón; Atlético Franck y Unión 1; Santa Fe RC y El Quillá Blanco 0.

-Próxima fecha: Alma Juniors con El Quillá Amarillo, Argentino de San Carlos con Santa Fe RC C, CRAR con Atlético Franck, Santa Fe RC B con Unión y Colón con CRAI Blanco.

Torneo Oficial damas El Quillá
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