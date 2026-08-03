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San Lorenzo visita a Central Córdoba con el objetivo de sumar y prenderse en la pelea

El Ciclón se enfrentará este lunes desde las 21:15 al Ferroviario, en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Mientras el conjunto azulgrana llega entonado tras su última victoria, los locales intentarán dejar atrás un flojo comienzo de campeonato.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 10:02hs
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San Lorenzo visita a Central Córdoba con el objetivo de sumar y prenderse en la pelea

Central Córdoba recibirá este lunes a San Lorenzo desde las 21:15 en el estadio Único Madre de Ciudades, por la tercera jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá realidades opuestas: el equipo santiagueño buscará conseguir sus primeros puntos del certamen, mientras que el conjunto de Boedo intentará darle continuidad a su recuperación y acercarse a los puestos de vanguardia.

Realidades diferentes para el Ferroviario y el Ciclón

El presente de Central Córdoba no es el esperado. El conjunto dirigido por Sebastián Domínguez sufrió derrotas en sus dos primeras presentaciones del campeonato: perdió 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el debut y luego cayó 2-0 ante Atlético Tucumán. Este último encuentro marcó además el estreno oficial del entrenador, que ahora irá en busca de su primer resultado positivo al mando del equipo.

San Lorenzo, en cambio, logró cambiar la imagen tras un inicio con derrota ante Lanús. En la segunda fecha superó por 1-0 a Gimnasia de Mendoza y llega con el ánimo renovado, con la intención de sumar nuevamente de a tres para seguir escalando posiciones en la Zona A.

Gorosito prepara variantes para visitar Santiago del Estero

Durante los últimos entrenamientos, Néstor Gorosito probó un equipo con varias modificaciones respecto al que consiguió la victoria en la fecha anterior. Cardillo ocupó el lugar del lesionado Herrera en el lateral derecho, mientras que Amor ingresó en la zaga central en reemplazo de Lorenzón.

En la mitad de la cancha también hubo movimientos: Juan Pablo Álvarez sustituyó a Ladstatter, Juan Cruz Rattalino ocupó el lugar de Alassia y Reali volvió al equipo tras cumplir una fecha de suspensión, en reemplazo de Gulli. En caso de confirmarse estas variantes, tanto Amor como Álvarez podrían debutar oficialmente con la camiseta azulgrana.

De todas maneras, el entrenador terminará de definir la formación luego de los últimos entrenamientos y también evaluará el estado de las recientes incorporaciones Danilo Arboleda, Martín Río y Gustavo Del Prete.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se disputó el 31 de enero, por el Torneo Apertura, con triunfo de San Lorenzo por 1-0 en el Nuevo Gasómetro.

Posibles Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

San Lorenzo Central Córdoba objetivo pelea
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