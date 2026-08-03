Los clubes náuticos también serán protagonistas en los Juegos Suramericanos

En Regatas, Azopardo y Club Belgrano, de la ciudad de Santa Fe, se realizan obras de infraestructura de cara al certamen deportivo que se desarrollará en el mes de septiembre

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se llevan adelante obras de infraestructura en los clubes náuticos de Regatas, Azopardo y Club Belgrano de la ciudad de Santa Fe , instituciones que serán sede de competencias, recibirán delegaciones o cumplirán funciones estratégicas durante el evento. Las mejoras consolidarán a tres entidades históricas y permanecerán como legado para miles de deportistas y socios una vez finalizados los Juegos.

Para los dirigentes de las tres instituciones, ser parte de los certamen internacional representa mucho más que participar de un evento deportivo. Coinciden en que la competencia constituye un reconocimiento al trabajo que realizan desde hace décadas, una oportunidad para fortalecer la infraestructura de los clubes y un impulso para seguir promoviendo el deporte, la formación de nuevos atletas y la capacidad de Santa Fe para organizar acontecimientos internacionales.

"Los Juegos Suramericanos no son solo un mega evento deportivo, son una oportunidad para promover los valores del deporte y de los clubes en nuestra provincia. Queremos que todo lo que ocurra trascienda la competencia y se consolide como un legado para todas y todos los santafesinos", dijo Virginia Coudannes, vocera del gobierno de Santa Fe, y agregó: "Todo lo que se está haciendo tiene que ver con algo más que obras es una manera de encontrarnos, de compartir y de potenciar las capacidades de nuestros clubes y de la comunidad. Porque acompañar a nuestros jóvenes es la mejor inversión que podemos hacer".

La edición XIII de los Juegos Suramericanos se llevarán a cabo entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Para este mega evento deportivo, la Provincia de Santa Fe destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas al certamen, con financiamiento de 75 millones de dólares de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial.

Club de Regatas, sede de las competencias de remo

El Club de Regatas Santa Fe, cuna de deportistas que representaron a la provincia y al país en competencias nacionales e internacionales, se prepara para recibir las pruebas de Remo Coastal y Remo Convencional.

"Es un verdadero orgullo formar parte de los Juegos Suramericanos y ser sede de las competencias de remo. Nuestra institución tiene una larga tradición en este deporte y este acontecimiento representa una oportunidad única para poner en valor la práctica deportiva y los principios de integración y hermandad que caracterizan al deporte", destacó su presidente, Eduardo Donnet.

Como parte de los preparativos, el club construye un playón para el precalentamiento y las prácticas, una nueva bajada de embarcaciones, pone en valor la sala de botes y recupera embarcaciones que serán utilizadas durante la competencia. "Todas estas obras reflejan el compromiso del club con la organización de un evento de excelencia y con el fortalecimiento de su infraestructura deportiva", agregó.

Club Náutico Azopardo, un impulso para seguir creciendo junto al río

Con más de ocho décadas de historia, el Club Náutico Azopardo recibirá parte de las delegaciones y pondrá sus instalaciones al servicio de la competencia sudamericana.

Ante esto, el presidente del club, Fabio Cremón señaló que "es un verdadero honor que nos hayan elegido para formar parte de esta competencia internacional. Para nosotros significa un reconocimiento al trabajo que venimos realizando y una oportunidad para compartir experiencias con deportistas de primer nivel".

Las mejoras edilicias que realizan con los aportes de provincia incluyen el cerramiento de un salón de usos múltiples para resguardar embarcaciones, la renovación del playón y la caleta de acceso desde el río. "Estas obras nos dieron un impulso muy importante para seguir modernizando el club. No solo beneficiará a los socios sino que, nos permitirá continuar creciendo y formando deportistas con valores", señaló.

Club Belgrano, clave para la organización de las disciplinas de La Setúbal

El Club de Niños Manuel Belgrano no solo aportará sus instalaciones, sino que además tendrá un rol estratégico con una Venue Manager de remo coastal que, junto a su equipo, será la encargada de coordinar el funcionamiento integral del recinto durante la competencia.

"Ser parte de los Juegos significa mucho más que ser un escenario deportivo. Implica convertirnos en protagonistas de uno de los eventos multideportivos más importantes de Sudamérica que dejará un legado en infraestructura, organización y desarrollo deportivo para toda la provincia", afirmó el presidente de la institución, Patricio Herrera.

La coordinación operativa estará a cargo de Giuliana Bianchi, Venue Manager del predio. "La preparación empieza mucho antes de que llegue el primer atleta. Se planifica cada detalle para que, cuando empiece la competencia, los deportistas solo tengan que concentrarse en rendir al máximo", explicó la coordinadora.

Bianchi, quien también es integrante de la comisión directiva del club y practicante de kitesurf desde hace más de diez años, aseguró que integrar la organización de los Juegos Suramericanos representa "un orgullo enorme", para ella y anheló que "el legado vaya mucho más allá de la competencia, que las mejoras en infraestructura, la experiencia organizativa y el trabajo en equipo impulsen el deporte y que quienes nos visiten se lleven la imagen de una ciudad preparada y capaz de organizar eventos internacionales".

Las obras en el Club contempla un nuevo cerco perimetral, la renovación de la instalación eléctrica, mejoras en el acceso al predio y a la playa, reacondicionamiento de vestuarios e intervenciones edilicias para adecuar las instalaciones a las exigencias del evento.