Vélez e Independiente, cara a cara en el Amalfitani

El Rojo y el Fortín se enfrentarán en el estadio José Amalfitani a partir de las 19 horas, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Tanto el fortín como el Rojo, llegan a este compromiso luego de arrancar de buena manera el torneo con dos victorias.

Independiente y Vélez se enfrentarán este domingo desde las 19 en el estadio José Amalfitani, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Ambos llegan con puntaje ideal tras ganar sus dos primeros encuentros y buscarán mantenerse en lo más alto de la Zona A.uipo de Gustavo Quinteros, busca mantener su racha postiva y seguir en la línea de la victoria. Independiente le gano 2-0 a Estudiantes de La Plata en el incio del torneo y luego le gano a Newell's por 1-0 en condición de local, elvando el nivel anímico del equipo para los próximos partidos.

El equipo de Gustavo Quinteros busca mantener su racha positiva y seguir por el camino de la victoria. Independiente derrotó 2-0 a Estudiantes de La Plata en el inicio del torneo y luego superó 1-0 a Newell's como local, resultados que fortalecieron el ánimo del plantel de cara a los próximos compromisos.

Vélez también atraviesa un comienzo de campeonato soñado, con dos triunfos consecutivos. El equipo de Guillermo Barros Schelotto venció 1-0 a Instituto en el debut y luego derrotó 3-1 a Talleres en Córdoba. Ahora intentará conseguir su tercera victoria al hilo y continuar en la cima de la Zona A.

Un antecedente reciente con empate

El compromiso en Liniers será una prueba de carácter para Independiente, que en este semestre pretende ser protagonista tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Argentina. Una victoria frente al Fortín le permitiría sostener el liderazgo y sumar un triunfo de peso ante un rival directo en la pelea por el campeonato.

El último enfrentamiento entre ambos se disputó el 31 de enero, en Avellaneda, y terminó igualado 1-1. Jano Gordon adelantó a Vélez, aunque luego marcó en contra y decretó el empate definitivo.

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Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.