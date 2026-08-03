Día de la Bandera de Santa Fe: por qué se celebra cada 3 de agosto y cuál es la historia del símbolo provincial

Cada 3 de agosto, Santa Fe conmemora la creación de su bandera oficial, adoptada en 1822 por iniciativa del brigadier Estanislao López. El origen del emblema está ligado a la lucha por el federalismo y la autonomía provincial

El 3 de agosto se festeja el día de la Bandera de Santa Fe

Este 3 de agosto se conmemora el Día de la Bandera de Santa Fe , fecha en la que, en 1822 , la Sala de Representantes aprobó el pabellón provincial diseñado por el brigadier Estanislao López . Se trata de uno de los símbolos más representativos de la identidad santafesina y del proceso histórico que consolidó la autonomía de la provincia.

La bandera está integrada por tres franjas verticales : roja, blanca y celeste , con un sol naciente en el centro, rodeado por un óvalo que contiene las armas representativas de Santa Fe. Su diseño sintetiza las luchas políticas y militares que marcaron los primeros años de la organización del territorio provincial.

La primera bandera de Santa Fe y la influencia de Artigas

La historia de la Bandera de Santa Fe comenzó en 1815, cuando la provincia se levantó contra el poder central de Buenos Aires, luego de que el Director Supremo Carlos María de Alvear intentara debilitar la influencia de José Gervasio Artigas en la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

En ese contexto, el Cabildo designó a Francisco Candioti como gobernador interino, quien adoptó la denominada Bandera de Artigas como símbolo de la causa federal. Ese pabellón estaba compuesto por dos franjas celestes, una franja blanca en el centro y una banda diagonal roja, representando la unión entre Santa Fe y Entre Ríos bajo los ideales federales.

Sin embargo, tras la muerte de Candioti, el gobierno volvió a manos de las autoridades alineadas con Buenos Aires. Juan Francisco Tarragona asumió la gobernación y reemplazó la bandera federal por la celeste y blanca, en una etapa en la que Santa Fe perdió momentáneamente su autonomía.

La situación cambió en 1816, cuando la sublevación encabezada por Mariano Vera y Estanislao López derrocó a Tarragona y permitió recuperar el uso de la Bandera de Artigas.

El cambio del símbolo provincial hasta adoptar el de la actualidad gentileza

Cómo nació la actual Bandera de Santa Fe

Para 1821, la provincia ya había consolidado nuevamente su autonomía y las diferencias políticas entre Estanislao López y Artigas llevaron al brigadier a impulsar un nuevo símbolo que representara exclusivamente a Santa Fe.

López presentó distintos proyectos ante la Honorable Junta de Representantes, todos con un elemento en común: el color rojo, como expresión de los ideales federales.

Finalmente, el 3 de agosto de 1822, la Sala de Representantes aprobó el diseño definitivo de la Bandera de la Provincia de Santa Fe.

El proyecto establecía un pabellón con los colores rojo, blanco y celeste, acompañado por un óvalo central con un sol naciente y las armas provinciales: una lanza y dos flechas cruzadas en forma de cruz de San Andrés. Además, el escudo debía estar atravesado por una banda amarilla con la inscripción "Provincia Invencible de Santa Fe".

Qué representa la Bandera de Santa Fe

La Bandera de Santa Fe simboliza la defensa de la autonomía provincial y la consolidación del federalismo impulsado por Estanislao López. También recuerda las campañas militares en las que las fuerzas santafesinas lograron imponerse frente a importantes ejércitos nacionales.

El histórico lema "Provincia Invencible de Santa Fe" refleja el reconocimiento a quienes defendieron el territorio provincial y consolidaron una identidad política propia durante los primeros años de la organización argentina.

A más de dos siglos de su creación, la Bandera de Santa Fe continúa siendo uno de los principales emblemas de la provincia y un símbolo de su historia, sus valores federales y su identidad.