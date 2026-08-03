Colón define quien será el nuevo DT y la última palabra la tiene José Alonso

Más allá de las opiniones de los dirigentes y del director deportivo Diego Colotto, quien terminará definiendo la llegada del entrenador será el presidente de Colón José Alonso

El presidente de Colón José Alonso terminará definiendo quien será el reemplazante de Ezequiel Medrán.

Por estas horas, la dirigencia de Colón definirá al reemplazante de Ezequiel Medrán. Por lo que se menciona, hay dos candidatos para convertirse en el nuevo entrenador sabalero.

Uno de ellos es Iván Delfino y el otro Leandro Gracián. Si bien se mencionó a Facundo Sava, el Colorado está dirigiendo a Sarmiento, aunque en caso de que su equipo pierda este lunes, no habría que descarta su salida.

No obstante, la sensación es que la carrera es entre Delfino y Gracián. En ese sentido, hay distintas opiniones dentro de la dirigencia respecto a quien debe ser el elegido para hacerse cargo del plantel.

En el caso de Diego Colotto, su preferencia estaría por el lado de Gracián a quien conoce muy bien y además mantiene una relación de amistad.

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No obstante, en este caso, la última palabra para definir al nuevo técnico la tendrá el presidente José Alonso. Está claro que escuchará las opiniones de sus pares y también de Colotto, pero luego será el encargado de bajar el martillo.

A la hora de hacer una evaluación, Delfino correría con una pequeña ventaja, no solo por haber ya dirigido a Colón, sino también porque el año pasado terminó ascendiendo a Estudiantes de Río Cuarto.

En el caso de Gracián, por allí gusta más el perfil respecto a la manera en la que juegan sus equipos, pero el último antecedente como DT de Quilmes no fue bueno.

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Ambos tendrían en sus cuerpos técnicos, colaboradores que ya estuvieron y conocen a Colón. En el caso de Delfino, el ayudante de campo sería Paolo Goltz y Gracián tiene como preparador físico a Pablo Santella.

Lo cierto y concreto es que no hay mucho tiempo para definir el tema, este lunes Medrán se despide del plantel y el domingo Colón jugará ante San Telmo en el Brigadier López.

Por lo cual, la definición es inminente, está claro que con los dos técnicos mencionados, ya hubo conversaciones y ambos aceptarían, la propuesta. Por lo cual, será Alonso el que termine de definir al nuevo DT.