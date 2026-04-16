El próximo domingo se disputará la 6ªfecha del primer torneo Promocional de la ASB de la temporada. Sobresale el choque entre Kimberley y Regatas Santa Fe. A continuación, el repaso:
Se palpita la fecha 6 del Apertura Promocional
El próximo domingo se disputará la 6ªfecha del primer torneo Promocional de la ASB de la temporada. Sobresale el choque Kimberley-Regatas Santa Fe
Por Ovación
16 de abril 2026 · 18:10hs
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 6
DOMINGO 19 DE ABRIL
18.00 Unión y Progreso A vs. Alumni
20.00 Unión y Progreso B vs. Santa Rosa
20.00 Atlético Franck vs. Colón (SJ)
20.00 Kimberley vs. Regatas (SF)
20.00 Alianza (ST) vs. Central Rincón
20.00 Colón (SF) vs. Atlético Arroyo Leyes
TABLA DE POSICIONES
Regatas (SF) y Atlético Franck 9 (4-1); Kimberley, Colón y Unión y Progreso A 8 (4-0); Alianza 7 (3-1); Atlético Arroyo Leyes 6 (2-2); Alumni y Santa Rosa 6 (1-4); Central Rincón y Colón (SJ) 5 (05), Unión y Progreso B 4 (0-4)