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Se palpita la fecha 6 del Apertura Promocional

El próximo domingo se disputará la 6ªfecha del primer torneo Promocional de la ASB de la temporada. Sobresale el choque Kimberley-Regatas Santa Fe

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 18:10hs
Se palpita la fecha 6 del Apertura Promocional

El próximo domingo se disputará la 6ªfecha del primer torneo Promocional de la ASB de la temporada. Sobresale el choque entre Kimberley y Regatas Santa Fe. A continuación, el repaso:

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 6

DOMINGO 19 DE ABRIL

18.00 Unión y Progreso A vs. Alumni

20.00 Unión y Progreso B vs. Santa Rosa

20.00 Atlético Franck vs. Colón (SJ)

20.00 Kimberley vs. Regatas (SF)

20.00 Alianza (ST) vs. Central Rincón

20.00 Colón (SF) vs. Atlético Arroyo Leyes

TABLA DE POSICIONES

Regatas (SF) y Atlético Franck 9 (4-1); Kimberley, Colón y Unión y Progreso A 8 (4-0); Alianza 7 (3-1); Atlético Arroyo Leyes 6 (2-2); Alumni y Santa Rosa 6 (1-4); Central Rincón y Colón (SJ) 5 (05), Unión y Progreso B 4 (0-4)

Promocional Kimberley Regatas
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