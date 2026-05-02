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Se pone en marcha la Copa Santa Fe para los equipos santafesinos

Los equipos de la Liga Santafesina inician su camino en la Copa Santa Fe. Colón de San Justo y Sanjustino arrancan su participación.

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 11:00hs
Colón de San Justo y Sanjustino debutarán este domingo en la Copa Santa Fe.

Colón de San Justo y Sanjustino debutarán este domingo en la Copa Santa Fe.

La Copa Santa Fe de Fútbol Masculino que organiza la Federación Santafesina de Fútbol junto con el gobierno provincial y el respaldo de la Lotería de Santa Fe, se pone primera este domingo con el inicio de la Primera Etapa, donde los equipos de la Liga Santafesina comenzarán su participación en busca de avanzar en uno de los torneos más federales de la provincia.

La Copa Santa Fe continúa consolidándose como una competencia que integra a clubes de distintas ligas y categorías, brindando la posibilidad de medirse en un mismo escenario y potenciar el desarrollo del fútbol regional.

Arranca la Copa Santa Fe para los equipos santafesinos

En lo que fue el adelanto de la fecha de la Primera División A del Apertura Polaca Burtovoy, Conquistadores y Matadores igualaron en el Clásico y ya pusieron la mente en lo que será el estreno en el segundo certamen del orden provincial. Están definidos todos los detalles para el encuentro de Ida de la etapa inicial con hora, estadio y arbitrajes.

Este domingo de las 15.30, Colón de San Justo visitará a Sarmiento de Margarita en el Polideportivo del conjunto de la Liga Verense. La terna encargada de impartir justicia estará encabezada por Agustín Rossi, mientras que Jorge Tolosa y Juan Centurión serán los asistentes de línea. Los tres provienen de la Ceresina.

El mismo día pero a las 16 y en el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino será anfitrión del Polideportivo Llambi Campbell de la Paivense. Las acciones estarán controladas por jueces de la Liga Ocampense: David Blanche será la máxima autoridad, quien será asistido por Gimena Suárez y Brian Pucheta.

La primera fase se disputará entre el 3 y 10 de mayo, la segunda entre el 24 y 31 de mayo y la tercera entre el 21 y 28 de junio (ingresan equipos de la Copa Federación y del ascenso). Los octavos de final se jugarán del 12 al 19 de julio, los cuartos de final del 2 al 9 de agosto y las semifinales del 30 de agosto al 6 de septiembre. La gran final del torneo se jugará el 11 (por la ida) y el 18 de octubre (el encuentro de vuelta).

Este fin de semana comenzará el grueso de los partidos de ida de la Copa Santa Fe 2026 de fútbol masculino, que contará con la participación de todos los representantes de las 19 ligas. En esta primera etapa habrá 38 clubes (19 partidos) afiliados a la Federación Santafesina. Es importante señalar que si bien los elencos santafesinos, Colón de San Justo y Sanjustino, comenzarán como en su gran mayoría su participación en la Copa Santa Fe. En uno de los adelantos, en la localidad de Maciel, en el departamento San Jerónimo, el equipo local le ganó 4 a 1 a Defensores de Villa Cassini.

Copa Santa Fe Sanjustino Colón
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