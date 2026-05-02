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Nuevo SEOM: a un mes de su implementación, se crearon más de 90 mil cuentas

Durante abril se registraron 280.000 estacionamientos en el micro y macro centro santafesino, con picos de hasta 16.000 operaciones diarias

2 de mayo 2026 · 11:09hs
El nuevo SEOM

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El nuevo SEOM

La Municipalidad de Santa Fe informa que, a un mes de la implementación del nuevo SEOM, 93.000 usuarios se descargaron la aplicación y ya utilizan el moderno sistema de estacionamiento. La ciudad de Santa Fe cuenta con 4.386 boxes activos, consolidando una red de estacionamiento ordenado en el micro y macrocentro.

En este período inicial del nuevo SEOM, además de crearse 93.000 cuentas, 30.000 se registraron en el primer día, lo que evidencia el fuerte interés y rápida adaptación de los usuarios a la nueva herramienta.

En cuanto a la transición desde el sistema anterior, se concretó la migración de 32.300 saldos, garantizando continuidad para los usuarios habituales. Además, el esquema contempla 1.400 franquicias activas, destinadas a sectores específicos, lo que permite un uso más equitativo y regulado del espacio público.

Ocupación del espacio público

En cuanto a los niveles de uso, durante abril se registraron 280.000 estacionamientos, con picos de hasta 16.000 operaciones diarias y una estadía promedio de 97 minutos, datos que reflejan una dinámica activa y una adecuada rotación vehicular.

En términos de ocupación, el sistema mostró un comportamiento sostenido durante los días hábiles: el turno matutino alcanzó un 78% de ocupación máxima de lunes a viernes, mientras que los sábados fue del 53%. Por su parte, el turno vespertino registró un 64% de ocupación, evidenciando una distribución equilibrada a lo largo del día.

Estos indicadores dan cuenta de que el nuevo SEOM no solo fue incorporado rápidamente por los vecinos, sino que también está cumpliendo con sus principales objetivos: ordenar el espacio público, mejorar la movilidad urbana y la rotación vehicular en zonas de alto tránsito.

Cómo usar el nuevo SEOM y cargar saldo

Para comenzar a utilizar el nuevo SEOM, el usuario debe descargar la app oficial “Nuevo SEOM” desde la tienda de aplicaciones del celular (App Store o Play Store). Al abrir la aplicación, deberá elegir un método de ingreso, aceptar los permisos y completar el registro.

Para dar el alta al estacionamiento es importante visualizar el número de box donde se estaciona y tocar el botón “Comenzar”. Para finalizar el estacionamiento se debe activar el botón “Finalizar”.

La carga de crédito se podrá realizar mediante medios virtuales como Mercado Pago o Plus Pagos. Además, continúan disponibles las posibilidades de comprar saldo en kioscos y puntos de Santa Fe Servicios. El nuevo SEOM también permite la alternativa de pagar sin app escaneando un código QR que aparece en la vía pública.

• LEER MÁS: Santa Fe digitaliza su estacionamiento medido: este lunes debuta el nuevo SEOM en las calles de la ciudad

Seom cuentas mes
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