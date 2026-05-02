La Municipalidad de Santa Fe informa que, a un mes de la implementación del nuevo SEOM, 93.000 usuarios se descargaron la aplicación y ya utilizan el moderno sistema de estacionamiento. La ciudad de Santa Fe cuenta con 4.386 boxes activos, consolidando una red de estacionamiento ordenado en el micro y macrocentro.
Nuevo SEOM: a un mes de su implementación, se crearon más de 90 mil cuentas
Durante abril se registraron 280.000 estacionamientos en el micro y macro centro santafesino, con picos de hasta 16.000 operaciones diarias
En este período inicial del nuevo SEOM, además de crearse 93.000 cuentas, 30.000 se registraron en el primer día, lo que evidencia el fuerte interés y rápida adaptación de los usuarios a la nueva herramienta.
En cuanto a la transición desde el sistema anterior, se concretó la migración de 32.300 saldos, garantizando continuidad para los usuarios habituales. Además, el esquema contempla 1.400 franquicias activas, destinadas a sectores específicos, lo que permite un uso más equitativo y regulado del espacio público.
Ocupación del espacio público
En cuanto a los niveles de uso, durante abril se registraron 280.000 estacionamientos, con picos de hasta 16.000 operaciones diarias y una estadía promedio de 97 minutos, datos que reflejan una dinámica activa y una adecuada rotación vehicular.
En términos de ocupación, el sistema mostró un comportamiento sostenido durante los días hábiles: el turno matutino alcanzó un 78% de ocupación máxima de lunes a viernes, mientras que los sábados fue del 53%. Por su parte, el turno vespertino registró un 64% de ocupación, evidenciando una distribución equilibrada a lo largo del día.
Estos indicadores dan cuenta de que el nuevo SEOM no solo fue incorporado rápidamente por los vecinos, sino que también está cumpliendo con sus principales objetivos: ordenar el espacio público, mejorar la movilidad urbana y la rotación vehicular en zonas de alto tránsito.
Cómo usar el nuevo SEOM y cargar saldo
Para comenzar a utilizar el nuevo SEOM, el usuario debe descargar la app oficial “Nuevo SEOM” desde la tienda de aplicaciones del celular (App Store o Play Store). Al abrir la aplicación, deberá elegir un método de ingreso, aceptar los permisos y completar el registro.
Para dar el alta al estacionamiento es importante visualizar el número de box donde se estaciona y tocar el botón “Comenzar”. Para finalizar el estacionamiento se debe activar el botón “Finalizar”.
La carga de crédito se podrá realizar mediante medios virtuales como Mercado Pago o Plus Pagos. Además, continúan disponibles las posibilidades de comprar saldo en kioscos y puntos de Santa Fe Servicios. El nuevo SEOM también permite la alternativa de pagar sin app escaneando un código QR que aparece en la vía pública.
• LEER MÁS: Santa Fe digitaliza su estacionamiento medido: este lunes debuta el nuevo SEOM en las calles de la ciudad