Uno Santa Fe | Ovación | Provincial

Provincial Juvenil Masculino: Santa Fe estiró su invicto ante Venado Tuerto

Santa Fe le ganó a Venado Tuerto por 91-69, en Marcos Juárez, por el Provincial Juvenil 2026.

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 11:33hs
Provincial Juvenil Masculino: Santa Fe estiró su invicto ante Venado Tuerto

La Selección Juvenil de Santa Fe (Asociación Santafesina) sumó este sábado por la mañana su segunda victoria en el Torneo Provincial Juvenil 2026 que se disputa en Marcos Juárez.

El elenco que orienta Sebastián Puñet batió a Venado Tuerto (Asociación Venadense) por 91 a 69, con parciales de 21-16, 47-31 y 61-48.

Los datos de la victoria de la Selección Juvenil de Santa Fe

El goleo del combinado asociativo se repartió de la siguiente manera: Juan Lemos 17, Tiziano Degiambatista 9, Facundo Mautino 11, Francisco Bertone 10, Francisco Yanotti 1, Felipe Perren 4, Joaquín Rodríguez 0, Facundo Zanor 13, Francisco Nuñez Kuchen 4, Emilio Hernández 8, Guillermo Pfeiffer 12 y Giuliano Panzanella 2.

En su última presentación por la zona B, a partir de las 20.30, enfrentará a Asociación Cañadense en el gimnasio Leonardo Gutiérrez del club San Martín.

Fuente: ASB

Provincial Santa Fe Venado Tuerto
Noticias relacionadas
formula 2: gran actuacion de varrone para terminar cuarto en la sprint del gp de miami

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

defensores de belgrano quiere volver a prenderse arriba ante un central norte en crisis

Defensores de Belgrano quiere volver a prenderse arriba ante un Central Norte en crisis

en vivo: el minuto a minuto de franco colapinto en el gp de miami

En VIVO: el minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Miami

san lorenzo e independiente, un duelo clave que mira de cerca union

San Lorenzo e Independiente, un duelo clave que mira de cerca Unión

Lo último

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Último Momento
Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Ovación
Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

Capibaras superó a Pampas y se metió en la pelea por el Súper Rugby Américas

Capibaras superó a Pampas y se metió en la pelea por el Súper Rugby Américas

Los Pumitas tienen la alineación definida para jugar con Nueva Zelanda

Los Pumitas tienen la alineación definida para jugar con Nueva Zelanda

Policiales
Detuvieron a otro integrante de la banda Los Puchinga por privación ilegítima de la libertad

Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo