La Selección Juvenil de Santa Fe (Asociación Santafesina) sumó este sábado por la mañana su segunda victoria en el Torneo Provincial Juvenil 2026 que se disputa en Marcos Juárez.
Provincial Juvenil Masculino: Santa Fe estiró su invicto ante Venado Tuerto
Santa Fe le ganó a Venado Tuerto por 91-69, en Marcos Juárez, por el Provincial Juvenil 2026.
Por Ovación
2 de mayo 2026 · 11:33hs
El elenco que orienta Sebastián Puñet batió a Venado Tuerto (Asociación Venadense) por 91 a 69, con parciales de 21-16, 47-31 y 61-48.
Los datos de la victoria de la Selección Juvenil de Santa Fe
El goleo del combinado asociativo se repartió de la siguiente manera: Juan Lemos 17, Tiziano Degiambatista 9, Facundo Mautino 11, Francisco Bertone 10, Francisco Yanotti 1, Felipe Perren 4, Joaquín Rodríguez 0, Facundo Zanor 13, Francisco Nuñez Kuchen 4, Emilio Hernández 8, Guillermo Pfeiffer 12 y Giuliano Panzanella 2.
En su última presentación por la zona B, a partir de las 20.30, enfrentará a Asociación Cañadense en el gimnasio Leonardo Gutiérrez del club San Martín.
Fuente: ASB