Uno Santa Fe | Ovación | Liga Próximo

Apertura Liga Próximo: Unión volvió a quedarse con el Clásico

Unión le ganó el clásico a Colón por un contundente 94-60, en el Ángel Malvicino, por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Próximo.

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 11:25hs
Apertura Liga Próximo: Unión volvió a quedarse con el Clásico

ASB

En el estadio Ángel Malvicino y con un último cuarto de alto vuelo (26-5), Unión superó a Colón por 94 a 60, en un duelo válido por la Fecha 7 del Torneo Apertura categoría Liga Próximo.

Además, República del Oeste vapuleó a Colón (SJ) y extendió su invicto en el certamen.

TORNEO APERTURA - LIGA PRÓXIMO - FECHA 7

MARTES 28 DE ABRIL

Rivadavia 85 (Francisco Dupont 18) - Almagro 59 (Juan Riquelme 14)

VIERNES 1 DE MAYO

Macabi 64 (Juan Arredondo 18) – CUST 67 (Luca Nanzer 17)

República del Oeste 103 (Matías Lazcano 23) - Colón (SJ) 63 (Juan Ramella 18)

Unión (SF) 94 (Tomás Cappa 12) - Colón (SF) 60 (Franco Mierke 24)

LUNES 4 DE MAYO

21.30 El Quillá vs. Gimnasia A

TABLA DE POSICIONES - LIGA PRÓXIMO

-Zona A: República 12 (6-0); Colón (SJ) 9 (3-3); Regatas (SF) 8 (3-2); CUST 8 (2-4) y Macabi 5 (0-5)

-Zona B: Gimnasia A 10 (5-0); Alma Juniors 8 (3-2); El Quillá 6 (2-2); Banco y Santa Rosa 6 (1-4)

-Zona C: Rivadavia 10 (5-0); Unión (SF) 10 (4-2); Almagro 8 (2-4); Gimnasia B 7 (2-3) y Colón (SF) 7 (1-5)

Fuente: ASB

Liga Próximo Unión Clásico
Noticias relacionadas
franco colapinto: hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

todo lo que se jugo el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

formula 2: gran actuacion de varrone para terminar cuarto en la sprint del gp de miami

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

defensores de belgrano quiere volver a prenderse arriba ante un central norte en crisis

Defensores de Belgrano quiere volver a prenderse arriba ante un Central Norte en crisis

Lo último

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Último Momento
Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Ovación
Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

Capibaras superó a Pampas y se metió en la pelea por el Súper Rugby Américas

Capibaras superó a Pampas y se metió en la pelea por el Súper Rugby Américas

Los Pumitas tienen la alineación definida para jugar con Nueva Zelanda

Los Pumitas tienen la alineación definida para jugar con Nueva Zelanda

Policiales
Detuvieron a otro integrante de la banda Los Puchinga por privación ilegítima de la libertad

Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo