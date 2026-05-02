En el estadio Ángel Malvicino y con un último cuarto de alto vuelo (26-5), Unión superó a Colón por 94 a 60, en un duelo válido por la Fecha 7 del Torneo Apertura categoría Liga Próximo.
Apertura Liga Próximo: Unión volvió a quedarse con el Clásico
Unión le ganó el clásico a Colón por un contundente 94-60, en el Ángel Malvicino, por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Próximo.
Por Ovación
Además, República del Oeste vapuleó a Colón (SJ) y extendió su invicto en el certamen.
TORNEO APERTURA - LIGA PRÓXIMO - FECHA 7
MARTES 28 DE ABRIL
Rivadavia 85 (Francisco Dupont 18) - Almagro 59 (Juan Riquelme 14)
VIERNES 1 DE MAYO
Macabi 64 (Juan Arredondo 18) – CUST 67 (Luca Nanzer 17)
República del Oeste 103 (Matías Lazcano 23) - Colón (SJ) 63 (Juan Ramella 18)
Unión (SF) 94 (Tomás Cappa 12) - Colón (SF) 60 (Franco Mierke 24)
LUNES 4 DE MAYO
21.30 El Quillá vs. Gimnasia A
TABLA DE POSICIONES - LIGA PRÓXIMO
-Zona A: República 12 (6-0); Colón (SJ) 9 (3-3); Regatas (SF) 8 (3-2); CUST 8 (2-4) y Macabi 5 (0-5)
-Zona B: Gimnasia A 10 (5-0); Alma Juniors 8 (3-2); El Quillá 6 (2-2); Banco y Santa Rosa 6 (1-4)
-Zona C: Rivadavia 10 (5-0); Unión (SF) 10 (4-2); Almagro 8 (2-4); Gimnasia B 7 (2-3) y Colón (SF) 7 (1-5)
Fuente: ASB