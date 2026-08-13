Aumento a estatales: cuánto cobran y cuándo paga Provincia la planilla complementaria

Los trabajadores estatales recibirán la recomposición salarial, con un mínimo de $80.000 y hasta 15,5% de aumento en el segundo semestre

Los trabajadores estatales recibirán la recomposición salarial, con un mínimo de $80.000 y hasta 15,5% de aumento en el segundo semestre

El Gobierno de Santa Fe pagará por planilla complementaria los aumentos acordados en paritarias para el mes de julio. Si bien la liquidación corresponde al próximo martes, los fondos estarán disponibles en las cuentas este sábado .

El anuncio fue confirmado por el titular del Senado, Felipe Michlig , a cargo del Ejecutivo por la misión que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro en Chile, junto a los ministros de Economía, Pablo Olivares , y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia .

A partir de este sábado, el incremento estará disponible para el escalafón policial y penitenciario, activos, docentes y autoridades superiores.

Cómo será el pago de la planilla complementaria

La liquidación contempla la recomposición salarial correspondiente al primer semestre de 2026, destinada a aquellos agentes cuyos incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada durante los primeros seis meses del año.

Además, se incorporará el 2% de aumento correspondiente a julio, con un mínimo garantizado de $80.000.

En el caso del personal policial y penitenciario, también se abonará la diferencia correspondiente a la actualización del ingreso mínimo garantizado, equivalente a la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes medida por el Indec. En junio, ese valor se ubicó en $1.531.473.

De cuánto será el aumento de los estatales

El incremento acordado para el segundo semestre representará para los trabajadores una suba de sus haberes de hasta el 15,5%.

Sumado al aumento correspondiente a los primeros seis meses del año, la recomposición salarial anual alcanzará hasta el 36%, según el esquema acordado en paritarias.

Desde agosto, los aumentos se incorporan al sueldo

A partir de agosto, los aumentos establecidos en el acuerdo paritario ya estarán incluidos directamente en la liquidación mensual de los trabajadores estatales.

De esta manera, la planilla complementaria de julio permitirá completar el pago de la recomposición acordada y de las diferencias correspondientes al primer semestre de 2026.

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