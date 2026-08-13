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Tarjeta Sube: cómo renovar el beneficio de discapacidad y acompañante

El trámite es gratuito, no requiere presentar documentación adicional y puede realizarse en las Terminales Automáticas Sube o directamente a bordo del colectivo

13 de agosto 2026 · 08:46hs
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Tarjeta Sube: cómo renovar el beneficio de discapacidad y acompañante

Tarjeta Sube: cómo renovar el beneficio de discapacidad y acompañante

La Municipalidad de Santa Fe informó que desde este miércoles 12 de agosto las personas con discapacidad que cuentan con el atributo de Discapacidad y Acompañante en la tarjeta Sube podrán actualizarlo para continuar utilizando el beneficio en el transporte público.

El atributo vigente vence el 31 de agosto. Por ese motivo, quienes tengan el beneficio deberán realizar la revalidación antes de esa fecha para evitar inconvenientes al momento de viajar.

Dónde hacer el trámite de actualización de la Sube

La actualización podrá realizarse de manera gratuita en cualquiera de las Terminales Automáticas Sube (TAS) habilitadas en la ciudad de Santa Fe.

También estará disponible una alternativa a bordo de los colectivos. Para hacerlo, la persona beneficiaria deberá solicitar la revalidación al chofer al momento de subir a la unidad.

Esta opción busca facilitar el acceso al trámite para quienes tengan dificultades para trasladarse hasta una Terminal Automática Sube.

Sin documentación adicional

Desde el municipio señalaron que no será necesario presentar documentación adicional ni completar trámites complementarios.

Una vez actualizado el atributo, las personas beneficiarias podrán continuar utilizando el beneficio de Discapacidad y Acompañante en el sistema de transporte público de pasajeros por colectivos.

La recomendación oficial es realizar la gestión antes del 31 de agosto para evitar demoras o inconvenientes durante los últimos días del plazo.

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