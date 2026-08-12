Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Pipo probó una formación con línea de cuatro defensores y modificó varios nombres respecto del equipo que perdió el clásico ante Huracán. El arco también tuvo una novedad.

San Lorenzo no tiene tiempo para lamentos. Después de la derrota ante Huracán, Néstor Gorosito comenzó a buscar respuestas pensando en el partido frente a Unión, y en el primer ensayo futbolístico de la semana metió mano fuerte en el equipo.

Pipo probó cinco modificaciones y un cambio de esquema , dejando de lado la línea de cinco defensores que utilizó en el clásico para apostar por una estructura con cuatro hombres en el fondo.

Aunque todavía restan dos entrenamientos antes del encuentro ante el Tatengue, la necesidad de conseguir un resultado positivo es evidente. El entrenador sabe que otra derrota podría aumentar la presión sobre su ciclo, en un contexto en el que el margen de error parece cada vez más reducido.

Devecchi le ganó, por ahora, la pulseada a Altamirano

Una de las principales dudas estaba en el arco. Orlando Gill deberá cumplir una fecha de suspensión luego de su expulsión frente a Huracán y Gorosito tuvo que decidir entre José Devecchi y Facundo Altamirano.

En la primera práctica de fútbol, Devecchi apareció como titular. El arquero había ingresado en el clásico después de la expulsión de Gill y respondió con algunas intervenciones importantes.

El antecedente inmediato favorecía a Altamirano, ya que había sido elegido por Pipo para el debut de su ciclo ante Deportivo Riestra por Copa Argentina. Esta vez, sin embargo, el Gallo tomó ventaja y fue quien ocupó el arco en el primer ensayo.

Línea de cuatro y caras nuevas en San Lorenzo

La modificación táctica fue otra de las grandes novedades. Gorosito decidió abandonar la línea de cinco y ensayó con cuatro defensores.

En ese movimiento salieron Alejo Córdoba y Mathias De Ritis, mientras que Teo Rodríguez Pagano ingresó después de haber dejado buenas sensaciones durante el segundo tiempo ante Huracán.

El nuevo dibujo también provocó modificaciones en el mediocampo. Juan Pablo Álvarez volvió a aparecer entre los titulares después de un debut complicado ante Central Córdoba, mientras que Ignacio Perruzzi tuvo una nueva oportunidad.

El juvenil reemplazó a Martín Río, quien había comenzado el clásico ante Huracán, pero perdió terreno durante el encuentro y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Reali reemplazó al lesionado Gulli

El quinto cambio fue obligado. Facundo Gulli sufrió una distensión en el bíceps femoral derecho y quedó descartado para enfrentar a Unión.

Su lugar en el ensayo fue ocupado por Matías Reali, quien se ubicó sobre la banda izquierda.

Por ahora, se trata solamente de la primera prueba de la semana y Gorosito todavía tiene margen para modificar nombres y funcionamiento. Sin embargo, el ensayo dejó una señal concreta: Pipo no se quedó quieto después de la derrota ante Huracán y prepara cambios importantes para visitar a Unión.

La formación que probó Gorosito

José Devecchi; Nicolás Blanco, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.