Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

El certamen es organizado por la Asociación de Hockey Mamis de Rosario y Santa Fe, AHMAR y ACESAMH y contará con la participación de 20 equipos

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 09:31hs
Se viene la Copa Santa Fe de Mamis Hockey.

Se viene la Copa Santa Fe de Mamis Hockey.

El Gobierno de la Provincia presentó oficialmente la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey, un certamen que convocará a más de 20 equipos de diferentes puntos del territorio santafesino. El torneo nuclea a equipos pertenecientes a las asociaciones santafesina ACESAMH y rosarina AHMAR, consolidando un espacio de encuentro deportivo que fortalece la participación y la integración entre instituciones de toda la provincia.

Copa Santa Fe de Mamis Hockey

El certamen contará con dos encuentros clasificatorios que se disputarán en las ciudades de Santa Fe, los días 9 y 10 de mayo, y en Rosario, los días 5 y 6 de septiembre, promoviendo el desarrollo de esta disciplina y generando nuevas oportunidades para la práctica deportiva.

Al respecto, el secretario de Deportes, Fernando Maletti, expresó “este tipo de eventos nos permite encontrarnos, tener un objetivo, levantarnos cada mañana con una meta. Saber que hay una fecha, un partido, un encuentro por delante motiva a entrenar y también inspira a otras personas, demostrando que siempre se puede y que hay oportunidades para seguir creciendo a través del deporte”.

En este sentido, el funcionario destacó que “para nosotros es un gusto poder impulsar estas iniciativas, porque nos sentimos bien cuando vemos que del otro lado también se sienten bien. Sabemos que estamos ayudando a que ustedes puedan desarrollarse, y ese es el camino y el objetivo que tenemos como gobierno: llevar adelante una política deportiva federal, que llegue a toda la provincia”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, destacó: “Creo que encontramos esta manera de poder juntar a toda la provincia, que ustedes se puedan juntar, tanto la Federación de Rosario como la de Santa Fe, y la verdad es un gusto, en lo personal como Lotería de Santa Fe, tenemos una indicación de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que nos dijo, en primer lugar que tenemos que aportar y apoyar a todo lo que sea el desarrollo deportivo en la provincia y así lo hacemos, no solo en Copa Santa Fe, sino en cada uno de los eventos deportivos que se hacen en la provincia”.

En cuanto a este torneo, Di Lena agregó “se del desarrollo que ustedes tienen, se del esfuerzo que le ponen, por eso estamos muy contentos que esto se pudo hacer realidad y esperamos que esta sea la primera de muchísimas Copas más de Gobierno de Santa Fe para Mamis Hockey en la provincia”.

Organizada por AHMAR (Asociación Hockey Mamis Rosario) y ACESAMH (Asociación de Mamis Hockey Santa Fe Capital), la copa será disputada por 10 equipos de Rosario y 10 de Santa Fe Capital. De la misma manera, se disputará en dos etapas, la primera en la capital provincial entre mayo y julio y en septiembre la última etapa con sede rosarina.

Santa Fe Copa Mamis Hockey
Noticias relacionadas
Pullaro y los exmandatarios de Santa Fe Bonfatti y Perotti asistieron a la primera audiencia en la Corte de la Nación por la deuda previsional.

Santa Fe y Nación definen el acuerdo por fondos previsionales cortados por Milei

Santa Fe. Exhumaron los restos de una mujer en el cementerio de Santa Fe para determinar si es hija de desaparecidos

Identidad y memoria: exhumaron los restos de una mujer en el cementerio de Santa Fe para determinar si es hija de desaparecidos

el transporte escolar en santa fe aumenta hasta un 10% en abril por la suba del combustible

El transporte escolar en Santa Fe aumenta hasta un 10% en abril por la suba del combustible

Terminal de Ómnibus de Santa Fe: renovaron el contrato por 20 años y proyectan una transformación digital

Terminal de Ómnibus de Santa Fe: renovaron el contrato por 20 años y proyectan una transformación digital

Lo último

Contra quién jugaría hoy Unión en los octavos de final del Apertura

Contra quién jugaría hoy Unión en los octavos de final del Apertura

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Último Momento
Contra quién jugaría hoy Unión en los octavos de final del Apertura

Contra quién jugaría hoy Unión en los octavos de final del Apertura

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Ovación
Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury