Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

El certamen es organizado por la Asociación de Hockey Mamis de Rosario y Santa Fe, AHMAR y ACESAMH y contará con la participación de 20 equipos

El Gobierno de la Provincia presentó oficialmente la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey, un certamen que convocará a más de 20 equipos de diferentes puntos del territorio santafesino. El torneo nuclea a equipos pertenecientes a las asociaciones santafesina ACESAMH y rosarina AHMAR, consolidando un espacio de encuentro deportivo que fortalece la participación y la integración entre instituciones de toda la provincia.

El certamen contará con dos encuentros clasificatorios que se disputarán en las ciudades de Santa Fe, los días 9 y 10 de mayo, y en Rosario, los días 5 y 6 de septiembre, promoviendo el desarrollo de esta disciplina y generando nuevas oportunidades para la práctica deportiva.

Al respecto, el secretario de Deportes, Fernando Maletti, expresó “este tipo de eventos nos permite encontrarnos, tener un objetivo, levantarnos cada mañana con una meta. Saber que hay una fecha, un partido, un encuentro por delante motiva a entrenar y también inspira a otras personas, demostrando que siempre se puede y que hay oportunidades para seguir creciendo a través del deporte”.

En este sentido, el funcionario destacó que “para nosotros es un gusto poder impulsar estas iniciativas, porque nos sentimos bien cuando vemos que del otro lado también se sienten bien. Sabemos que estamos ayudando a que ustedes puedan desarrollarse, y ese es el camino y el objetivo que tenemos como gobierno: llevar adelante una política deportiva federal, que llegue a toda la provincia”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, destacó: “Creo que encontramos esta manera de poder juntar a toda la provincia, que ustedes se puedan juntar, tanto la Federación de Rosario como la de Santa Fe, y la verdad es un gusto, en lo personal como Lotería de Santa Fe, tenemos una indicación de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que nos dijo, en primer lugar que tenemos que aportar y apoyar a todo lo que sea el desarrollo deportivo en la provincia y así lo hacemos, no solo en Copa Santa Fe, sino en cada uno de los eventos deportivos que se hacen en la provincia”.

En cuanto a este torneo, Di Lena agregó “se del desarrollo que ustedes tienen, se del esfuerzo que le ponen, por eso estamos muy contentos que esto se pudo hacer realidad y esperamos que esta sea la primera de muchísimas Copas más de Gobierno de Santa Fe para Mamis Hockey en la provincia”.

Organizada por AHMAR (Asociación Hockey Mamis Rosario) y ACESAMH (Asociación de Mamis Hockey Santa Fe Capital), la copa será disputada por 10 equipos de Rosario y 10 de Santa Fe Capital. De la misma manera, se disputará en dos etapas, la primera en la capital provincial entre mayo y julio y en septiembre la última etapa con sede rosarina.