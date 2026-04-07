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Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Boca vuelve a jugar la Copa Libertadores, visitando este martes desde las 21.30 a Universidad Católica de Chile

7 de abril 2026 · 10:55hs
Boca debuta este martes en la Copa Libertadores.

Boca debuta este martes en la Copa Libertadores.

Boca comenzará su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores este martes, cuando visite a Universidad Católica de Chile por la primera fecha del Grupo D.

Boca pone primera en la Copa Libertadores

El encuentro, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Este partido marcará el inicio de la ilusión de Boca en la Copa Libertadores, competición que no gana desde el 2007. Luego de aquella temporada, el “Xeneize” alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023, aunque la balanza nunca se inclinó a su favor.

Además, Boca vuelve a disputar la fase de grupos del torneo más importante de América después de tres años, ya que en el 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 cayó en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, en el que fue uno de los mayores papelones de su historia.

De cara a este enfrentamiento, el director técnico de Boca, Claudio Úbeda, había preservado a varios de sus jugadores que suelen ser titulares en el triunfo 1-0 ante Talleres de Córdoba, por lo que llegarán bastante descansados para este debut en la Libertadores.

Universidad Católica, por su parte, viene con la ilusión en alza luego de golear 6-1 en su última presentación en la Liga de Chile a Palestino, por la octava fecha del torneo en el que marcha tercero con 14 puntos.

Probables formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

VAR: Christian Ferreyra

Estadio: San Carlos de Apoquindo

Hora: 21:30.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Boca Copa Libertadores Universidad Católica
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