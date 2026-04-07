Con 10 nombres confirmados, Unión espera por Estudiantes.

El DT de Unión Leonardo Madelón debe definir quien será el reemplazante de Lautaro Vargas. Nicolás Paz tendría ventaja por encima de Emiliano Álvarez

Si Lautaro Vargas no hubiese sido amonestado en el partido que Unión le ganó a Deportivo Riestra, no habría ninguna duda que el equipo para visitar a Estudiantes sería el mismo que venció al Malevo.

Pero el lateral derecho llegó a las cinco tarjetas amarillas y en consecuencia tendrá que cumplir una fecha de suspensión. Y allí se plantea el único interrogante, respecto a quien será su reemplazante.

Las opciones que maneja Leonardo Madelón son las de Nicolás Paz y Emiliano Álvarez. Por características naturales, el defensor uruguayo correría con ventaja, sin embargo recién esta semana podría entrenar con normalidad.

Y es que en el encuentro ante Agropecuario debió salir en la primera etapa con una molestia muscular y si bien no sufrió una lesión, no fue de la partida en el útimo cotejo ante Riestra.

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En contrapartida, Paz viene trabajando desde la semana pasada con el resto del plantel, sin embargo no fue al banco contra el Malevo, dado que estaba tomando una medicación, que podía darle positivo en caso de ser sorteado al antidóping.

Así las cosas, si se tiene en cuenta la condición física, Paz parece correr con ventaja por sobre Álvarez. Aunque el marcador central, no sumó minutos en lo que va del 2026. Por lo cual, dependerá de la recuperación del lateral uruguayo.

Las otras opciones como por ejemplo Augusto Solari o Mauro Pittón, no parecen entrar en la consideración. Madelón evalúa y se toma su tiempo para definir al reemplazante de Vargas.