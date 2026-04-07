Uno Santa Fe | Unión | Unión

Con 10 nombres confirmados, Unión espera por Estudiantes

El DT de Unión Leonardo Madelón debe definir quien será el reemplazante de Lautaro Vargas. Nicolás Paz tendría ventaja por encima de Emiliano Álvarez

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 10:27hs
Con 10 nombres confirmados

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Con 10 nombres confirmados, Unión espera por Estudiantes.

Si Lautaro Vargas no hubiese sido amonestado en el partido que Unión le ganó a Deportivo Riestra, no habría ninguna duda que el equipo para visitar a Estudiantes sería el mismo que venció al Malevo.

Unión y un solo interrogante para visitar a Estudiantes

Pero el lateral derecho llegó a las cinco tarjetas amarillas y en consecuencia tendrá que cumplir una fecha de suspensión. Y allí se plantea el único interrogante, respecto a quien será su reemplazante.

Las opciones que maneja Leonardo Madelón son las de Nicolás Paz y Emiliano Álvarez. Por características naturales, el defensor uruguayo correría con ventaja, sin embargo recién esta semana podría entrenar con normalidad.

Y es que en el encuentro ante Agropecuario debió salir en la primera etapa con una molestia muscular y si bien no sufrió una lesión, no fue de la partida en el útimo cotejo ante Riestra.

LEER MÁS: Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

En contrapartida, Paz viene trabajando desde la semana pasada con el resto del plantel, sin embargo no fue al banco contra el Malevo, dado que estaba tomando una medicación, que podía darle positivo en caso de ser sorteado al antidóping.

Así las cosas, si se tiene en cuenta la condición física, Paz parece correr con ventaja por sobre Álvarez. Aunque el marcador central, no sumó minutos en lo que va del 2026. Por lo cual, dependerá de la recuperación del lateral uruguayo.

Las otras opciones como por ejemplo Augusto Solari o Mauro Pittón, no parecen entrar en la consideración. Madelón evalúa y se toma su tiempo para definir al reemplazante de Vargas.

Unión Estudiantes Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
del sel insistio sobre colon: tiene que estar en primera y deberia copiar a union

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

los sub 23 que le dan a union un plus y marcan el ritmo en este apertura

Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

en union la gran duda es quien sera el lateral derecho ante estudiantes

En Unión la gran duda es quién será el lateral derecho ante Estudiantes

union recibio un dinero clave para encontrar respiro en un escenario economico dificil

Unión recibió un dinero clave para encontrar respiro en un escenario económico díficil

Lo último

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Último Momento
Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever presentaron a sus nuevos entrenadores

Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever presentaron a sus nuevos entrenadores

Ovación
Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury