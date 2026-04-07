Independiente Rivadavia de Mendoza debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar de Bolivia

El equipo mendocino busca ser una de las grandes revelaciones del año en el torneo de clubes más importante de América.

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá este martes a Bolívar de Bolivia por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en el que será su debut absoluto en el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estado Bautista Gargantini, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el chileno José Cabero, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Independiente Rivadavia, que se clasificó a la Copa Libertadores gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina 2025, llega a este encuentro en un gran momento, ya que es el mejor equipo en lo que va del año en el Torneo Apertura, donde lidera tanto en la Zona B como en la tabla anual con 26 puntos.

Este también será el debut absoluto del conjunto mendocino en un torneo oficial de Conmebol, ya que hasta este año no había disputado ni siquiera la Copa Sudamericana.

Bolívar, por su parte, es una constante en la Copa Libertadores ya que es uno de los equipos más poderosos de Bolivia. Sin embargo, muy pocas veces logró destacar en el torneo más importante de América a nivel clubes. Sus mejores participaciones se dieron en 1986 y 2014, cuando alcanzó las semifinales.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Stefano Moreyra, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.__IP__

Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Frieta, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán, Brian Oyola, Martín Cauteruccio, Jhon Velasquez. DT: Flavio Robatto.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: José Cabero (Chi)

VAR: Juan Lara (Chi)

Hora: 19.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium