Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

El festival, fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, contará con 12 peleas protagonizadas por pugilistas aficionados y un profesional, que marcará el debut del santafesino Cristian el Rey Balbuena

Este viernes 10 de abril, desde las 21, en las instalaciones del Centro Gallego de Santa Fe, ubicado en avenida Galicia 1357, se desarrollará un festival de boxeo organizado por Luciano Fernández del gimnasio Upper y Orlando Azcurra del Parque Garay. El mismo comprenderá la realización de 12 peleas amateurs y 1 profesional . Se producirá el debut como rentado del Rey Cristian Balbuena, representante del barrio Guadalupe Oeste.

La reunión, fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, tendrá como protagonistas a diversos boxeadores que representan a gimnasios y escuelas de boxeo de la capital santafesina, como así también de diferentes localidades vecinas, y es organizado en forma conjunta por Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay y de Luciano Fernández del Upper. La apertura de las puertas está prevista para las 20.30, y la primera pelea para las 21. Se han dispuesto cuatro barras donde se puede adquirir comida y bebidas con promos muy buenas.

"Participarán boxeadores del gimnasio Upper, Willie Pep, Boxer, King Box, Chino Box, Boxing Training Center, Team Toledo, Team Peligro y algunos más. La pelea de fondo la hará Cristian Balbuena del Upper, habrá una debutante, como es Yael Maglianese, y después se presentarán Federico Palavecino, Facundo Andreschuk, Virginia Lugo y Ana Paula Zárate" manifestó Lucho Fernández, que es uno de los organizadores de la velada.

Por su parte, Orlando Azcurra, responsable del gimnasio de boxeo Parque Garay, aseguró que "Es una entrada accesible, hay muchísimas entradas anticipadas ya adquiridas. Así que bueno, estamos con todo muy bien organizado, con buenas peleas, con chicos que están creciendo y otros que buscan refrendar sus condiciones. Además, en el fondo habrá una pelea profesional, con Cristian Balbuena que se medirá con Julio Tosoratto que está radicado en San Guillermo pero es oriundo de Morteros".

En la pelea de fondo hará su debut el santafesino Cristian Balbuena de 22 años, quien practica boxeo desde los 17, y que es oriundo del barrio Guadalupe Oeste. "Para la pelea del viernes estoy bastante preparado Para hacer mi debut profesional me estoy preparando desde el 1° de enero. Estamos haciendo un duro trabajo de fuerza, explosivo, guanteos, saliendo a correr". El simpatizante del Club Defensores de Peñaloza comentó que "lo único que sé de mi rival es que tiene varias peleas, es un peleador guapo, que va para adelante, pero bueno, estamos haciendo todo el trabajo posible para poder ganar la pelea".

El púgil entrenado por Lucho Fernández en el gimnasio Upper resaltó que "mi última pelea fue más o menos en octubre contra un peleador muy bueno, un boxeador zurdo, esa pelea la perdí, pero la verdad que fue muy buena, fue hermosa, que fue con la que me despedí del amateurismo. Ahora ya estoy enfocado en la pelea del viernes, y espero estar a la altura de las circunstancias".

Los organizadores destacaron que las entradas anticipadas para la velada en el Centro Gallego del próximo viernes se pueden conseguir en el Upper de Alberdi 1679, o en el teléfono 342154781505. Sin dudas una buena convocatoria para comenzar el calendario de festivales de boxeo en el ámbito de la ciudad de Santa Fe, el cual durante el mes de abril, será bastante intenso.