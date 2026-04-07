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Luego de la derrota en el clásico, Racing pone primera en la Copa Sudamericana

La Academia vuelve a disputar el torneo que ganó por primera y única vez en el 2024. Racing visitará desde las 19 a Independiente Petrolero

7 de abril 2026 · 10:43hs
Racing debuta este martes en la Copa Sudamericana.

Racing debuta este martes en la Copa Sudamericana.

Racing visitará este martes a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, con el objetivo de recuperarse luego del duro golpe recibido en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente.

Racing busca cambiar la imagen

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el peruano Augusto Menéndez, mientras que en el VAR estará su compatriota Milagros Arruela.

Racing llega a este cruce luego de la durísima caída que sufrió este sábado en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente, donde su delantero Adrián “Maravilla” Martínez sobró al rival al querer picar un penal que se le fue por arriba del travesaño, luego erró un gol solo frente al arco y finalmente la balanza se inclinó a favor del “Rojo” por el gol del paraguayo Gabriel Ávalos.

En lo que respecta al plano internacional, este será el regreso de Racing a la Copa Sudamericana, competición que logró ganar por primera vez en su historia en el 2024, al derrotar en una inolvidable final al Cruzeiro de Brasil por 3-1.

Independiente Petrolero, por su parte, disputará la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Los únicos torneos internacionales que jugó previamente fueron la Copa Libertadores 2022 y la extinta Copa Conmebol de 1999. El equipo boliviano tuvo un flojo inicio en la liga de su país, ya que cayó 3-0 frente a Nacional Potosí en la primera fecha.

Racing Clásico Copa Sudamericana
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