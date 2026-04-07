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Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Sofía Garcés, representante de Unión, afrontará dos etapas de la Copa del Mundo de aguas abiertas en Europa, y para ello necesita apoyo económico para poder viajar

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 08:24hs
Sofi Garcés busca reunir recursos para afrontar la Copa del Mundo de aguas abiertas.

Sofi Garcés busca reunir recursos para afrontar la Copa del Mundo de aguas abiertas.

La nadadora Sofía Garcés se prepara para hacer frente a las dos próximas etapas de la Copa del Mundo de aguas abiertas que organiza World Aquatics. La representante del Club Atlético Unión tiene por delante dos duras etapas en Europa. Se trata de la etapa 2 en España y la 3 en Italia. La cuarta fecha está prevista para el mes de junio en Setúbal, Portugal. Para hacer frente a las pruebas de Ibiza y Cerdeña, la talentosa deportista necesita apoyo atendiendo a los altos costos que implica hacer frente a un viaje de semejante envergadura. Los que puedan ayudar deben hacerlo al alias sofiagarces.arg.

Sofi Garcés y dos nuevos desafíos en Europa

Tras el tremendo debut internacional para la nadadora oriunda de Paraná, Sofía Garcés, quien cerró una actuación espectacular en la primera fecha de la Copa Mundial de aguas abiertas en Somabay, logrando un Top 4 en la Copa del Mundo de aguas abiertas, ahora se vienen dos nuevos desafíos, uno en España y en Italia, y para ello requiere apoyo económico que le permita afrontar los costos del viaje y la competencia.

Su próximos desafíos en la Copa del Mundo de aguas abiertas están a la vuelta de la esquina. El primero es el 24 de abril, y el siguiente, el 1° de mayo. "Vengo preparándome muy bien, mis entrenamientos son 10 sesiones de agua de 2 horas cada una, son entrenamientos de turno de lunes a sábados, se le suma también 3 sesiones de gimnasio, nutricionista, psicóloga, kinesiólogo, entre otros, pero bien vengo preparándome concentrada y con ganas de competir" le dijo Sofi Garcés a UNO Santa Fe.

La genial Sofi Garcés, de 19 años, y estudiante de la carrera de nutrición en la UNL, busca apoyo para poder hacer frente a las dos etapas que se vienen de la Copa del Mundo. "Sí, estoy buscando la ayuda económica de empresas o sponsors deportivos que quieran apoyarme para seguir compitiendo en estas etapas, ya que son en Ibiza España el 24 y 25 abril, y el 1 y 2 de mayo en Golfo Aranci en Italia".

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La representante de Uni&oacute;n de Santa Fe competir&aacute; en las etapas a desarrollarse en Espa&ntilde;a e Italia.

La representante de Unión de Santa Fe competirá en las etapas a desarrollarse en España e Italia.

Agregó que "para la primera etapa de Egipto logré reunir el dinero gracias a algunas empresas que lograron ayudarme de manera anónima y también las personas que mediante mi alias que es sofiarses.arg donaron su aporte. Que la verdad estoy muy agradecida, no me alcanzan las palabras para agradecer a todas las personas que confiaron en mí y que merced a ello pude lograr viajar a Egipto".

La entrerriana que nada para Unión de Santa Fe finalizó en el 29° puesto general, con la particularidad de que fue el 2° mejor tiempo en la categoría sub-18. Sobre el primer desafío que fue Egipto, Sofi manifestó que "el balance de la primera etapa fue súper positivo, la verdad que estoy contenta, noté un gran progreso de mi primera experiencia en 2024 en el Mundial Junior a esta. Logré quedar en el ranking cuarta en junior y 29 en general. Con respecto a competencias anteriores yo había quedado 16 y ahora pude lograr quedar con las medallistas de ese campeonato así que estoy contenta".

Como toda deportista de élite, que también busca formar parte del equipo nacional que afrontará los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe en septiembre venidero, destacó que " obviamente hay muchas cosas por aprender y mejorar pero con ganas de seguir compitiendo en las otras dos etapas para seguir peleando el ranking junior general y un mejor posicionamiento en la tabla general".

Cómo colaborar con Sofía Garcés

Alias: sofiagarces.arg

CVU: 0000003100061529555053

Nombre: Sofía Micaela Garcés

Unión Sofía Garcés España
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