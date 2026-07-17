La mujer, de 25 años e iniciales MLF, le pegó una piña por la espalda a un policía en pleno centro venadense y luego intentó atacarlo con una botella de vidrio. Quedó libre bajo estrictas normas de conducta, entre ellas, la prohibición de asistir a festejos deportivos.

Festejos violentos: imputaron a una mujer por pegarle una piña a un policía por la espalda

Una mujer de 25 años e iniciales M.L.F. fue imputada por haber agredido a un policía durante los festejos que tuvieron lugar en Venado Tuerto por la victoria de la Selección Argentina en el partido disputado el miércoles en la Copa Mundial de Fútbol.

La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Luis Lagioia, ante la jueza Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada este jueves por la arde en los tribunales venadenses.

Lagioia precisó que “según lo dispuesto a raíz de lo que solicitamos con acuerdo de la Defensa, la mujer investigada transitará el proceso judicial con medidas alternativas a la prisión preventiva”. Al respecto, expuso que “se le impusieron una serie de normas de conducta, entre las que está la prohibición de concurrir a festejos públicos vinculados a eventos deportivos hasta el próximo lunes”.

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Golpe de puño

El fiscal sostuvo que “alrededor de las 21 del miércoles pasado, la imputada agredió a un subinspector de policía que prestaba funciones en calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Marconi, donde se llevaba adelante una celebración masiva por el triunfo de Argentina en la semifinal del Mundial”.

“El uniformado fue atacado mientras buscaba replegar a un hombre del entorno de la mujer investigada que estaba arengando a otras personas a producir disturbios”, indicó Lagioia. “Por la espalda, la imputada le dio un golpe de puño al integrante de la fuerza de seguridad, con la clara intención de evitar que él pueda desempeñar correctamente su deber público”, remarcó.

A su vez, el funcionario del MPA manifestó que “la mujer a la que se investiga luego trató de agredir al policía con una botella de vidrio”, y aclaró que “no lo logró porque intervinieron otros uniformados que luego la aprehendieron”.

Por su accionar ilícito, a la imputada se le endilgó la autoría de atentado a la autoridad agravado.

Más botellas

Lagioia puntualizó que “también estamos trabajando para esclarecer otras conductas delictivas que fueron cometidas en el contexto del festejo mundialista del miércoles pasado en Venado Tuerto”.

El fiscal afirmó que “varios policías fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes que arrojaron hacia ellos”. En tal sentido, señaló que “se están analizando registros de cámaras de videovigilancia para individualizar a los miembros del grupo que generó los incidentes”.

“Ayer por la tarde se realizó un allanamiento y se aprehendió a un menor al que se le procedió a formar una causa por agresión con arma blanca y lesiones” detalló el funcionario. Al respecto, puntualizó que “en el marco del mismo procedimiento se secuestró la ropa que tenía puesta en los videos donde se lo veía agrediendo personas en los festejos”.