Se viene una nueva edición del Argentina Open: todos los campeones locales

Este sábado comenzará la acción en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con una nueva edición del Argentina Open

3 de febrero 2026 · 11:27hs
En la última edición del Argentina Open

En la última edición del Argentina Open, el brasileño Joao Fonseca le ganó la final a Francisco Cerúndolo.

El Argentina Open de tenis comenzará este sábado, con varios representantes nacionales que intentarán gritar campeón frente a su gente en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Arranca el Argentina Open

Tanto el sábado como el domingo se disputará los partidos correspondientes a la qualy, mientras que a partir del lunes se jugará el cuadro principal.

Los argentinos que ya tienen su lugar asegurado en el cuadro principal son Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. Este último ingresó por la ventaja, luego de la baja del italiano y número 5 del mundo, Lorenzo Musetti.

El Argentina Open es uno de los torneos con más historia en el circuito ATP. La primera vez que se disputó fue en 1968 y en aquella ocasión el título quedó en manos del australiano Roy Emerson.

En lo que respecta a los argentinos, hay varios que pudieron hacer historia frente a su gente. El más ganador es el mítico Guillermo Vilas, gracias a sus ocho consagraciones en 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979 y 1982. En el medio, se dieron los títulos de José Luis Clerc en 1978 y 1980, mientras que Martín Jaite y Guillermo Pérez Roldán continuaron con el legado albiceleste en 1985 y 1987, respectivamente.

Tuvieron que pasar 17 años para que vuelva a haber un campeón local. El encargado de cortar con la sequía fue Guillermo Coria en el 2004, para que luego se dieran las consagraciones de Gastón Gaudio (2005), Juan Mónaco (2007) y David Nalbandian (2008).

Luego se dio otra importante sequía de 13 años que recién pudo cortar Diego “Peque” Schwartzman en el 2021, al ganarle a su compatriota Francisco Cerúndolo en el partido decisivo.

El último representante nacional que ganó el Argentina Open fue Facundo Díaz Acosta, quien dio la gran sorpresa en el 2024 al derrotar en la final al chileno Nicolás Jarry, quien llegaba afiladísimo a este encuentro luego de su triunfo ante el español Carlos Alcaraz.

