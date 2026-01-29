Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El domingo 1 de febrero desde las 20, tendrá lugar la final del Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

La tercera semifinal de la cuarta edición del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte, tuvo como ganadores a Banana Split y Fiaca , que pasaron a la final que se realizará el domingo 1 de febrero a las 20. Se suman a Caras Nuevas, Kasset, Casa Chilao y Kawana ganadores de la primera y segunda semifinal, respectivamente.

En una noche caracterizada por el profesionalismo y compañerismo de los grupos así como por la variedad de estilos y géneros musicales, tuvo lugar la tercera semifinal del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte. El voto del jurado especializado, junto con el del público presente y la participación en redes sociales, dio como ganadores a Banana Split y Fiaca.

Los ganadores

Banana Split se creó en 2022 en Santa Fe, impulsados por las ganas de sus integrantes, de tocar la música que los movía por dentro. El proyecto empezó versionando a los artistas que admiraban y luego se transformó en un viaje propio donde empezaron a explorar distintos climas, atmósferas y sonidos.

Reflexionando sobre su participación en la segunda semifinal, Lucas Chantiri, cantante de la banda, expresó que “la semifinal la vivimos con mucha emoción. Fue una mezcla de nervios, disfrute y agradecimiento constante. Arriba del escenario sentimos una conexión muy fuerte entre nosotros y con la gente, como si todo lo que venimos construyendo hace tiempo se hubiese ordenado en ese momento. No pensamos tanto en competir, sino en tocar, decir lo nuestro y habitar ese rato de música de la forma más honesta posible. Cuando bajamos, nos dimos cuenta de que algo había pasado, que no era una fecha más, y eso nos dejó una sensación muy linda”

Acerca de cómo se preparan para la última instancia, Lucas aseguró que “llegar a la final nos genera una expectativa enorme, pero sobre todo mucha motivación. Sabemos lo que significa esta oportunidad y la queremos vivir con los pies en la tierra y el corazón bien abierto. Tocar en Tribus, en una final así, con todo lo que está en juego, nos impulsa a ir por más y a seguir creyendo en este proyecto. Queremos disfrutarlo, dejarlo todo arriba del escenario y que la música hable por nosotros, como siempre”, finalizó.

Fiaca es una banda rosarina de new metal, funk rock, progressive y folk surgida en 2022 y autodefinida como "un suspiro introspectivo y enérgico".

Sobre la experiencia de la semifinal, Fausto Ochoa, guitarrista de Fiaca, aseguró : “Vivimos un día excepcional. La participación en Tribus es única, porque es uno de los mejores lugares para tocar. Se nota mucho el profesionalismo que todos le ponen a lo que hacen, buscando que salga bien. Y eso nos obliga a nosotros a dar lo mismo: entregar lo máximo posible. Desde que tocamos como banda fue nuestro show más importante y al que más nos dedicamos integralmente”

Acerca de la final que tendrá lugar este domingo, comentó: “Daremos lo mejor, sumaremos un tema más. Más allá de lo que nos esforzamos todo el tiempo: mejorar en nuestros instrumentos, la performance, el show y el vestuario. Trataremos de seguir estando a la altura y nuestra idea es ganar la final”

Estas son las bandas que formarán parte de la final, que tendrá lugar el domingo 1 de febrero a las 20:

Kasset: Banda de rock argentina formada en 2024 en la provincia de Santa Fe. Integrada por Lucca, Alejandro, Esteban y Lucio, surge con la intención de mantener viva la esencia del rock, construyendo su sonido sobre las bases clásicas de guitarra, bajo y batería. Con energía, pasión y una identidad propia, buscan abrirse camino en la escena nacional, reivindicando el espíritu del rock auténtico.

Caras Nuevas: Formada por Tobias Merino y Valentin Garcia Boechi en 2024 en la ciudad de Santa Fe, Caras Nuevas es una banda que conjuga profundidad en sus letras con una estética sonora contemporánea. En menos de un año de trayectoria ya han lanzado tres canciones en todas las plataformas, posicionándose como una propuesta fresca dentro del circuito local. Desde sus inicios, Caras Nuevas ha apostado por conectar con el público a través de presentaciones en escenarios icónicos de la ciudad de Santa Fe: han tocado en Tribus Club de Arte, HUB y en La Moreno. En esos escenarios han demostrado su versatilidad tanto en formato acústico reducido como con su formación completa, manejando dinámicas distintas y adaptándose al espacio y a la ocasión.

KAWANA: Es una banda de reggae roots de Santa Fe, que combina clásicos del género con composiciones propias. Con una sólida trayectoria en escenarios locales y nacionales, ha compartido shows con agrupaciones como Nonpalidece, Dancing Mood y Gondwana. El objetivo de KAWANA es mantener el auténtico espíritu del reggae roots, tanto en lo musical como en su mensaje.

Casa Chilao: Power Dúo de Rap/Rock de Rosario, con dos álbumes de estudio y conformado por Manuel Frea en bajo y voz, y por Melina López en batería. Juntos llevan a los escenarios la energía necesaria para conectar, saltar y cuestionar ideas en un equilibrio que hace que te lleves de recuerdo algo único.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187