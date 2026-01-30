Uno Santa Fe | Policiales | menor

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

La investigación incluyó análisis de cámaras de seguridad y derivó en la intervención de la Justicia de Menores.

30 de enero 2026 · 09:17hs
El menor detenido esta acusado de robos en por lo menos ocho comercios diferenetes

gentileza

El menor detenido esta acusado de robos en por lo menos ocho comercios diferenetes

Un menor de edad fue aprehendido este jueves en la ciudad de San José del Rincón, acusado de estar vinculado a una serie de robos contra comercios locales, ocurridos durante las últimas tres semanas, según confirmaron fuentes policiales.

El procedimiento se concretó tras un robo registrado en horas de la mañana, cuando el joven ingresó a un local comercial, sustrajo mercadería y escapó del lugar transportando los elementos robados en bolsas de consorcio. A partir de ese hecho, personal policial inició un operativo cerrojo que permitió avanzar rápidamente en la investigación.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos realizaron la requisa de una vivienda, donde finalmente lograron la detención del menor, quien ya era investigado por otros hechos de similares características.

De acuerdo a la información oficial, el joven estaría implicado en al menos ocho robos cometidos desde el 7 de enero, todos bajo un mismo modus operandi. Los ataques tuvieron como blanco comercios de distintos rubros, entre ellos locales de venta de indumentaria, alimentos y bebidas.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, denuncias de comerciantes damnificados y tareas de seguimiento realizadas por efectivos de la Sexta Zona de Inspección, elementos que resultaron clave para identificar al presunto autor y reunir pruebas en su contra.

Durante el allanamiento, la policía secuestró prendas de vestir, bebidas alcohólicas y otros elementos que coincidirían con mercadería denunciada como robada en distintos episodios recientes.

Ante la reiteración de los ilícitos y el perjuicio económico generado a los comerciantes de la zona, se dio intervención inmediata a la Justicia de Menores. Todas las actuaciones y pruebas recolectadas fueron remitidas al fuero correspondiente, que deberá analizar el caso y definir las medidas a adoptar conforme al régimen penal juvenil vigente.

• LEER MÁS: Crimen de Jeremías Monzón: encuentro con Bullrich y nuevo impulso a la baja de imputabilidad

menor San José del Rincón detenido robos
Noticias relacionadas
El lugar donde sucedió el robo, donde funciona la parada de la Línea 8 de colectivos

Robo en la parada de la Línea 8: ladrones se llevaron electrodomésticos y hasta los saquitos de té

Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

El relato de la hermana del intendente de Rincón luego de ser baleada: "Pensé que me iban a matar"

Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Dos mujeres intentaron asesinar a balazos a la hermana del intendente de San José del Rincón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el BRUTAL crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Lo último

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Su ciclo en Unión está por terminar y ya asoma un viejo destino

Su ciclo en Unión está por terminar y ya asoma un viejo destino

Cine al aire libre en la Casa de la Cultura en Santa Fe: Noches de Película con el ciclo casas icónicas

Cine al aire libre en la Casa de la Cultura en Santa Fe: Noches de Película con el ciclo "casas icónicas"

Último Momento
De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Su ciclo en Unión está por terminar y ya asoma un viejo destino

Su ciclo en Unión está por terminar y ya asoma un viejo destino

Cine al aire libre en la Casa de la Cultura en Santa Fe: Noches de Película con el ciclo casas icónicas

Cine al aire libre en la Casa de la Cultura en Santa Fe: Noches de Película con el ciclo "casas icónicas"

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores estarán bien

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores estarán bien

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Ovación
Madelón rescató el esfuerzo de Unión: Es una derrota digna

Madelón rescató el esfuerzo de Unión: "Es una derrota digna"

No se utilizará la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe - Coronda

No se utilizará la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe - Coronda

Continúan las actividades oficiales por la Maratón Santa Fe-Coronda

Continúan las actividades oficiales por la Maratón Santa Fe-Coronda

Atractivo comienzo de la cuarta fecha de la Liga Nacional Masculina

Atractivo comienzo de la cuarta fecha de la Liga Nacional Masculina

Los Pumas 7s ya tienen sus horarios para el Seven de Singapur

Los Pumas 7's ya tienen sus horarios para el Seven de Singapur

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único