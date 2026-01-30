Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

La investigación incluyó análisis de cámaras de seguridad y derivó en la intervención de la Justicia de Menores.

Un menor de edad fue aprehendido este jueves en la ciudad de San José del Rincón , acusado de estar vinculado a una serie de robos contra comercios locales , ocurridos durante las últimas tres semanas , según confirmaron fuentes policiales.

El procedimiento se concretó tras un robo registrado en horas de la mañana , cuando el joven ingresó a un local comercial , sustrajo mercadería y escapó del lugar transportando los elementos robados en bolsas de consorcio . A partir de ese hecho, personal policial inició un operativo cerrojo que permitió avanzar rápidamente en la investigación.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos realizaron la requisa de una vivienda, donde finalmente lograron la detención del menor, quien ya era investigado por otros hechos de similares características.

De acuerdo a la información oficial, el joven estaría implicado en al menos ocho robos cometidos desde el 7 de enero, todos bajo un mismo modus operandi. Los ataques tuvieron como blanco comercios de distintos rubros, entre ellos locales de venta de indumentaria, alimentos y bebidas.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, denuncias de comerciantes damnificados y tareas de seguimiento realizadas por efectivos de la Sexta Zona de Inspección, elementos que resultaron clave para identificar al presunto autor y reunir pruebas en su contra.

Durante el allanamiento, la policía secuestró prendas de vestir, bebidas alcohólicas y otros elementos que coincidirían con mercadería denunciada como robada en distintos episodios recientes.

Ante la reiteración de los ilícitos y el perjuicio económico generado a los comerciantes de la zona, se dio intervención inmediata a la Justicia de Menores. Todas las actuaciones y pruebas recolectadas fueron remitidas al fuero correspondiente, que deberá analizar el caso y definir las medidas a adoptar conforme al régimen penal juvenil vigente.

