Los Pumas 7's ya conocen sus rivales para la etapa de Perth

Tras finalizar séptimos en el Seven de Singapur, el seleccionado argentino ya piensa en la cuarta etapa del Circuito Mundial de juego reducido

Los Pumas 7’s ya tienen definidos a sus rivales para la cuarta etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven, que se disputará el próximo fin de semana del 7 y 8 de febrero en Perth, Australia. Luego de finalizar en el séptimo puesto en el Seven de Singapur, el equipo argentino buscará dar vuelta la página y volver a pelear por el título.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo A junto a Fiji, Sudáfrica y España, en una zona de alta exigencia. En tanto, el Grupo B estará conformado por Francia, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña, completando un cuadro de competencia con varios de los principales candidatos al título.

La etapa de Perth llega tras tres paradas ya disputadas en Dubái, Ciudad del Cabo y Singapur, donde el rendimiento de Los Pumas 7’s fue de mayor a menor. El séptimo lugar obtenido en Asia le permitió sumar puntos, aunque lo alejó momentáneamente de los puestos de vanguardia en la tabla general del circuito.

Tras la tercera etapa, el ranking del Circuito Mundial masculino lo lidera Fiji con 52 puntos, seguido por Nueva Zelanda con 48 y Sudáfrica y Francia con 46 unidades. Más atrás aparecen Australia con 38 puntos y Argentina con 32, ubicándose en la sexta posición, mientras que España (26) y Gran Bretaña (24) completan el top ocho.

Cabe recordar que el sistema de puntuación otorga 20 puntos al campeón de cada etapa, 18 al subcampeón y 16 al tercero, mientras que los equipos que finalizan séptimos y octavos apenas suman 8 y 6 unidades, respectivamente.

Con este panorama, la etapa de Perth aparece como una oportunidad clave para que Los Pumas 7’s recuperen terreno en el ranking y vuelvan a posicionarse entre los protagonistas del circuito.